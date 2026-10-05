Kestane Bolu pazarlarında yeniden talep görüyor

Kestane tezgahlarda kış hazırlığının simgesi

Bolu’da havaların serinlemesiyle birlikte kışın vazgeçilmez lezzetlerinden kestane pazar tezgahlarında yerini aldı. Ürünler günlük olarak Düzce’den getirilip taze olarak satışa sunuluyor ve vatandaşların ilgisi ilk günden yoğun oldu.

Satış ve fiyat aralıkları:

Pazarcı esnafı, kestane satışlarının havaların soğumasıyla birlikte başladığını belirtiyor. Tezgahlarda kestaneler boylarına göre sınıflandırılarak satışa sunuluyor; fiyatlar 250, 300, 350 ve 400 lira olarak raflarda yerini alıyor. Satıcılar, günlük tedarik sayesinde ürünün tazeliğine önem verdiklerini vurguluyor.

Satıcı yorumu ve tüketici talebi:

Yakup Taşkıran, “Kışın gelmesiyle beraber kestane satışlarımız başladı. Kestaneler Düzce’den geldi. Taze ve günlük olarak getirip Bolu’da satıyoruz. Vatandaşların ilgisi var. Kestane, evlerde özlenen bir lezzet olduğu için tüketiliyor. Eskiden beri gelenek olduğu için tercih ediliyor. Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor, özlemişler. Fiyatları boylarına göre 250, 300, 350 ve 400 liraya satılıyor” diye konuştu.

Kestanenin hem sokak satıcıları hem de ailelerin sofra alışkanlığındaki yeri, kış aylarında talebin sürekliliğini sağlıyor. Günlük tedarik ve farklı boy seçenekleri, tüketicinin tercih yapmasını kolaylaştırırken fiyatlar da bu sınıflamaya göre belirleniyor.

BOLU’DA HAVALARIN SERİNLEMEYE BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE KIŞ AYLARININ VAZGEÇİLMEZ LEZZETLERİNDEN KESTANE, PAZAR TEZGAHLARINDA YERİNİ ALDI. DÜZCE’DEN GÜNLÜK OLARAK GETİRİLEN KESTANELER, VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR.