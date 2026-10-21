Kestel'de Dahi Çocuk Akademisi yeni dönemine sanat ve bilimle başladı

Kestel Belediyesi Dahi Çocuk Akademisi yeni döneme başladı:

Kestel Belediyesi, çocukların yeteneklerini keşfetmeleri ve çok yönlü gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Dahi Çocuk Akademisinde yeni eğitim dönemini açtı. 7-10 yaş grubuna yönelik olarak yürütülen program, ailelerin de yoğun ilgisini çekiyor.

Akademideki eğitimler ücretsiz olarak planlandı ve çocukların hem bireysel yeteneklerini ortaya çıkarmalarına hem de düşünme, iletişim ve üretkenlik becerilerini güçlendirmelerine odaklanıyor. Belediye, sunulan imkanlarla eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı hedefliyor.

Atölye çeşitleri ve kazanımlar:

Yeni dönemde resim, drama, İngilizce, mental aritmetik ve masal atölyeleri yer alıyor. Resim atölyesinde çocuklar hayal güçlerini görsel ifadeye dönüştürürken, drama çalışmaları kendini ifade etme ve iletişim becerilerini geliştiriyor.

İngilizce atölyesi çocukları yabancı dil öğrenimine hazırlarken, mental aritmetik etkinlikleri dikkat, odaklanma ve problem çözme yeteneklerini güçlendiriyor. Masal atölyesi ise dinleme, anlama ve eleştirel düşünme becerilerini destekleyen etkinliklerle zenginleştirildi.

Belediye başkanından değerlendirme:

Ferhat Erol yeni döneme ilişkin değerlendirmesinde eğitim yatırımlarının ilçenin geleceğine yapılan en değerli yatırımlar olduğunu vurguladı. Başkan Erol, sözlerini şu şekilde paylaştı;

Çocuklarımızın yalnızca bugünün değil, yarının da güçlü ve donanımlı bireyleri olarak yetişmesini önemsiyoruz. Kestel Belediyesi olarak her çocuğumuzun ilgi alanlarını keşfedebileceği, yeteneklerini geliştirebileceği ve kendisini farklı alanlarda ifade edebileceği imkânlar oluşturmak için çalışıyoruz. Dahi Çocuk Akademimizde başlattığımız yeni eğitim dönemiyle evlatlarımızı bilim, sanat ve farklı öğrenme alanlarıyla buluşturuyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren, çocuklarımızın özgüvenlerini ve üretkenliklerini destekleyen projelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Çünkü inanıyoruz ki Kestel’in geleceği, bugün çocuklarımızın hayallerine sunduğumuz imkânlarla şekillenecek.

Akademi, çocukların yalnızca akademik gelişimlerine değil sosyal, kültürel ve sanatsal yönlerini de beslemeyi amaçlayan zengin bir programla faaliyetlerini sürdürecek. Veliler ve ilgilenenler için kayıt ve detaylar Kestel Belediyesi kanallarından duyurulacak.

KESTEL BELEDİYESİ, ÇOCUKLARIN YETENEKLERİNİ KEŞFETMELERİNE VE ÇOK YÖNLÜ GELİŞİMLERİNE KATKI SUNMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ DAHİ ÇOCUK AKADEMİSİ’NDE YENİ EĞİTİM DÖNEMİNİ BAŞLATTI. RESİMDEN DRAMAYA, İNGİLİZCEDEN MENTAL ARİTMETİĞE UZANAN FARKLI ATÖLYELERDE EĞİTİM ALAN ÇOCUKLAR, ÖĞRENMENİN HEYECANINI YAŞARKEN GELECEĞE GÜÇLÜ ADIMLARLA HAZIRLANIYOR.