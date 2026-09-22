Kestel’de dört mahallenin yolları yenilendi ve genişletildi

Kestel ilçesinde yol ağı güçlendirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Şahin Biba başkanlığında yürütülen ulaşım seferberliği kapsamında Kestel'e bağlı Narlıdere, Kayacık, Nusretiye ve Gölcük mahallelerinin iç ve bağlantı yollarında yenileme çalışması gerçekleştirdi.

çalışmanın kapsamı ve teknik detaylar:

Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla gerçekleştirilen uygulamada ekipler toplam 11.500 metre uzunluğunda sathi kaplama yaptı. Ağustos ayında il genelinde yapılan çalışmalarda ekipler 106 kilometreden fazla sathi kaplama kaydetti; çalışmalar eylül ayında da yoğun tempoyla sürdü.

İhtiyaç tespiti ve sahada yapılan taramalar sonucunda hazırlanan bütüncül planlama doğrultusunda, kullanım ömrünü tamamlamış ve yetersiz kalan yollar yenilenirken mevcut yol genişliği 7 metreden 10 metreye çıkarıldı. Bu düzenleme, özellikle araç ve yaya trafiğinde konforu artırmayı hedefliyor.

kırsal ulaşımda beklenen etkiler:

Çalışmanın tamamlanmasıyla kırsal mahalleler arası bağlantıların daha güvenli ve modern hale gelmesi amaçlanıyor. Yenilenen kaplama ve genişletilen yollar, günlük ulaşımı kolaylaştırarak bakım ve onarım ihtiyacını azaltmaya katkı sağlayacak.

Şahin Biba başkanlığında yürütülen program, 17 ilçede yol ağını güçlendirmeyi hedefleyen geniş bir seferberliğin parçası olarak planlandı ve uygulandı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KESTEL İLÇESİNE BAĞLI 4 MAHALLEDE 11.500 METRE UZUNLUĞUNDA SATHİ KAPLAMA GERÇEKLEŞTİRDİ.