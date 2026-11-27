Kestel Belediyesi’nden kadınlara yönelik yeni eğitim adresi

Kestel Belediyesi, kadınların eğitim, üretim ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını hedefleyen projelerine bir yenisini ekledi. Esentepe Kapalı Pazar Alanı altında hizmete başlayan Kadın ve Aile Gelişim Merkezi (KAGEM), farklı branşlarda sunduğu ücretsiz eğitimlerle kursiyerlere yeni beceriler kazandırmayı amaçlıyor.

merkezin sunduğu olanaklar:

KAGEM, atölye ve eğitim alanlarında katılımcılara uygulamalı eğitim imkânı sunuyor. Merkezde açılan kurslarla kadınların üretim hayatına katılması ve ekonomik açıdan güçlenmesi hedefleniyor. Belediye yetkilileri, merkezdeki çalışmaların zaman içinde genişleyeceğini ve daha fazla branşın eklenerek hizmet ağının büyüyeceğini belirtti.

başkanın ziyareti ve öğretmenler günü etkinliği:

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, merkezdeki atölyeleri gezerek kursiyerlerle sohbet etti, yürütülen eğitim süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı ve kursiyerlerin talep ile önerilerini dinledi. Ziyaret sırasında 24 Kasım Öğretmenler Günü de anıldı; Başkan Erol, merkezde görev yapan öğretmenlere çiçek takdim ederek emekleri için teşekkür etti.

Başkan Erol merkezin ilçeye kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti şöyle dile getirdi: "Kadınlarımızın ürettiği, öğrendiği, kendini geliştirdiği ve hayatın her alanında daha güçlü yer aldığı bir Kestel istiyoruz. KAGEM’i bu anlayışla ilçemize kazandırıyoruz. İlk kurslarımızla başlıyoruz. Ancak burası zaman içerisinde çok daha geniş çalışmaların merkezi olacak."

Ziyaret, merkezin ilk dönem faaliyetlerinin takibi ve öğretmenlerle kursiyerler arasındaki ilişkiyi güçlendirme amacı taşıyor. Belediye yetkilileri, KAGEM’in ilerleyen dönemlerde ilçede kadın odaklı eğitim ve üretim kapasitesini arttıracak bir merkez haline gelmesini hedefliyor.

KESTEL BELEDİYE BAŞKANI FERHAT EROL, İLÇEDE İLK KEZ HAYATA GEÇİRİLEN KADIN VE AİLE GELİŞİM MERKEZİ'Nİ (KAGEM) ZİYARET ETTİ. EĞİTİM ALANLARINI İNCELEYEN BAŞKAN EROL, KURSİYERLERLE BİR ARAYA GELEREK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.