kestel projesi ödülle tescillendi:

İstanbul'daki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Altın Karınca Ödül Töreni'nde Kestel Belediyesi'nin Tomalı Traktör Arkası Söndürme Tankeri projesi, Afet ve Risk Yönetimi B Kategorisinde ödüle layık görüldü.

projenin kapsamı ve etkisi:

Uygulama, ilçenin 30 kırsal mahallesinde yangınlara karşı ilk müdahale kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor. Tomalı su tankerleri, kırsal alanda erişimi kolaylaştırarak olay yerine hızlı müdahale imkânı sağlıyor ve olası can ile mal kayıplarını azaltmayı amaçlıyor. Proje, yerel yönetimlerin afetlere hazırlık ve risk azaltma çalışmalarına somut bir katkı olarak değerlendirildi.

başkan erol'ün değerlendirmesi:

Başkan Erol: "Afetlere karşı en güçlü mücadele, afet yaşanmadan alınan tedbirdir"

Kazanılan ödüle ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, afetlere hazırlığın yerel yönetimlerin en önemli sorumluluklarından biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bizler belediyeciliği yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamak olarak görmüyoruz. Yarının muhtemel tehlikelerini bugünden öngörmenin ve gerekli tedbirleri zamanında almanın milletimize karşı taşıdığımız sorumluluğun bir gereği olduğuna inanıyoruz. Kestel’imiz, verimli toprakları, ormanlık alanları ve kırsal mahalleleriyle önemli bir coğrafyaya sahip. Bu kıymetli emaneti korumak, hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğini sağlamak bizim öncelikli vazifemizdir. Bu anlayışla 30 kırsal mahallemize kazandırdığımız tomalı su tankerleriyle yangınlara karşı ilk müdahale kapasitemizi güçlendirdik. Amacımız, muhtemel bir afet karşısında kayıpları en aza indirmek ve hemşehrilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmaktır. Marmara Belediyeler Birliği tarafından projemizin Altın Karınca Ödülü’ne layık görülmesini, Kestel’imiz adına kıymetli bir takdir olarak değerlendiriyoruz. Bu ödül, aynı zamanda ilçemize karşı taşıdığımız sorumluluğu daha da artırmaktadır. Kestel’imizin her mahallesinde daha güvenli bir gelecek inşa etmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

KESTEL BELEDİYE BAŞKANI FERHAT EROL’UN ÖNCÜLÜĞÜNDE HAYATA GEÇİRİLEN “TOMALI TRAKTÖR ARKASI SÖNDÜRME TANKERİ” PROJESİ, MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ALTIN KARINCA ÖDÜLLERİ’NDE AFET VE RİSK YÖNETİMİ KATEGORİSİNDE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.