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Kıbrıs aramasını tamamlayan TCG Işın İstanbul ana üssüne döndü

Girne açıklarında alabora olan 'Filo Jet' için arama-kurtarma çalışmalarına katılan TCG Işın (A583), görevini tamamlayıp İstanbul Beykoz üssüne döndü.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 14:05

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kıbrıs aramasını tamamlayan TCG Işın İstanbul ana üssüne döndü

TCG Işın'ın dönüşü:

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Işın (A583) gemisi, Girne açıklarında 30 Ağustos tarihinde Kıbrıs Girne Limanı çıkışında alabora olan "Filo Jet" isimli geminin arama-kurtarma çalışmalarına katıldıktan sonra görevini tamamlayarak İstanbul'daki ana üssüne geri döndü.

Görev kapsamı ve yürütülen faaliyetler:

Arama-tarama faaliyetlerinde yer alan TCG Işın, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını noktaladı. Görevin tamamlanmasının ardından gemi, İstanbul Beykoz Umuryeri'nde bulunan ana üssüne yanaştı ve operasyonun saha ayağı burada sonlandırıldı.

Arama çalışmaları nasıl sürüyor:

Bölgede yürütülen çalışmaların devamı ise farklı platformlarla sağlanıyor; halen arama tarama faaliyetleri TCG Alemdar (A582) ile ROV teknolojisiyle derin sularda çalışma imkanı bulunan "Optimus Prime" isimli gemilerle sürdürülüyor. Yetkililer, yürütülen çalışmaların koordineli şekilde devam ettiğini bildirdi.

GİRNE AÇIKLARINDA BATAN &quot;FİLO JET&quot; GEMİSİNİ ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILAN TCG IŞIN (A583), GÖREVİNİ...

GİRNE AÇIKLARINDA BATAN "FİLO JET" GEMİSİNİ ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILAN TCG IŞIN (A583), GÖREVİNİ TAMAMLAYARAK İSTANBUL'DAKİ ANA ÜSSÜNE DÖNDÜ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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