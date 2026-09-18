Kıbrıs aramasını tamamlayan TCG Işın İstanbul ana üssüne döndü

TCG Işın'ın dönüşü:

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Işın (A583) gemisi, Girne açıklarında 30 Ağustos tarihinde Kıbrıs Girne Limanı çıkışında alabora olan "Filo Jet" isimli geminin arama-kurtarma çalışmalarına katıldıktan sonra görevini tamamlayarak İstanbul'daki ana üssüne geri döndü.

Görev kapsamı ve yürütülen faaliyetler:

Arama-tarama faaliyetlerinde yer alan TCG Işın, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını noktaladı. Görevin tamamlanmasının ardından gemi, İstanbul Beykoz Umuryeri'nde bulunan ana üssüne yanaştı ve operasyonun saha ayağı burada sonlandırıldı.

Arama çalışmaları nasıl sürüyor:

Bölgede yürütülen çalışmaların devamı ise farklı platformlarla sağlanıyor; halen arama tarama faaliyetleri TCG Alemdar (A582) ile ROV teknolojisiyle derin sularda çalışma imkanı bulunan "Optimus Prime" isimli gemilerle sürdürülüyor. Yetkililer, yürütülen çalışmaların koordineli şekilde devam ettiğini bildirdi.

GİRNE AÇIKLARINDA BATAN "FİLO JET" GEMİSİNİ ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILAN TCG IŞIN (A583), GÖREVİNİ TAMAMLAYARAK İSTANBUL'DAKİ ANA ÜSSÜNE DÖNDÜ.