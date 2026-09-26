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kıbrıs müzakerelerinde yeni engel iddiası: bm'ye yazılı başvuru yapıldı

Erhürman, Rum tarafının New York’ta KKTC heyetinin uluslararası temaslarını engellemek amacıyla BM ve Güvenlik Konseyi’ne yazılı başvuruda bulunduğunu açıkladı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 22:23

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EDİTÖR: Caner Şahin

kıbrıs müzakerelerinde yeni engel iddiası: bm'ye yazılı başvuru yapıldı

Erhürman'ın New York görüşmesinde öne çıkanlar

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York'ta yaptığı görüşmenin ardından önemli değerlendirmeler paylaştı. Görüşmenin ana gündemini 'kıbrıs’ta güven sağlayıcı önlemler' oluşturduğunu belirten Erhürman, Genel Sekreterin bu konuya odaklandığını vurguladı.

yedi güven sağlayıcı önlem ve tarafların tutumu:

Guterres’in aday ziyareti sırasında gündeme getirdiği yedi güven sağlayıcı önlem arasında geçiş noktaları, bölgenin mayınlardan arındırılması, afet müdahalesi için ortak mekanizma, düzensiz göçle mücadele, sivil toplum koordinasyonu, spor faaliyetleri ve karma evliliklerden doğan çocukların AB vatandaşlığı hakkı yer aldı. Erhürman, Kıbrıs Türk tarafının bu yedi maddeden altısını ilk anda kabul ettiğini bildirdi.

Geçiş noktalarına ilişkin önerileri mevcut haliyle kabul etmediklerini, bu başlık üzerinde çalışma yapılabileceğini daha önce ifade ettiklerini söyleyen Erhürman, konunun Guterres’in ortaya koyduğu çerçeveye göre daraltılarak ilerletilmesinin önemine dikkat çekti. Erhürman, yeni öneriler getirmenin mevcut önerilerin çözümünü zorlaştırdığını belirtti ve 'gelin bu yedi maddeye odaklanalım' çağrısını yineledi.

güveni aşındıran uygulamalar gündeme taşındı:

Görüşmede sadece güven sağlayıcı önlemlere odaklanılmadığını, Kıbrıs Türk tarafının güveni zedelediğini değerlendirdiği gelişmeleri de Guterres’e aktardıklarını ifade eden Erhürman, bu çerçevede festivallerin iptaline yönelik girişimler, Barcelona Kulübü etkinliğiyle ilgili gelişmeler, Avrupa yakalama müzekkereleri, mülkiyet uygulamaları, Taşınmaz Mal Komisyonu’na yönelik girişimler ve Avrupa Parlamentosu’ndaki kararlar gibi konuları sıraladı.

Erhürman, bir yandan güven artırıcı adımlar atılmaya çalışılırken diğer yandan güveni aşındıran yaklaşımların sürmesinin çelişki yarattığını vurguladı ve bu endişeleri Genel Sekreterle paylaştıklarını belirtti.

new york temaslarında yazılı girişim iddiası ve tepkiler:

Erhürman, Kıbrıs Rum tarafının New York’ta KKTC heyetinin uluslararası toplumun temsilcileriyle temaslarını engellemek amacıyla BM ve Güvenlik Konseyi nezdinde yazılı girişimde bulunduğunu açıkladı. Benzer bir girişimin daha önce Lefkoşa'da da yaşandığını belirten Cumhurbaşkanı, bu başvuruların sonuç vermediğini ve Kıbrıs Türk tarafının temaslarını sürdürdüğünü söyledi.

Erhürman, bu tür girişimlerin 'kimin kiminle görüştüğü' meselesinden öte, siyasi eşitlik iddiasının çözüm öncesi uzantılarına dair sıkıntıları ortaya koyduğunu belirtti ve bu yaklaşımı Genel Sekreterle paylaştıklarını kaydetti.

2+1 toplantısı tartışması ve sürecin geleceği:

New York temasları sırasında gündeme gelen BM arabuluculuğunda GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile 2+1 formatında bir görüşme yapılması tartışmasına da değinen Erhürman, Guterres’in daha önce '2+1 veya 5+1 için gerekli şartların henüz oluşmadığını' ve 'daha yapılacak çok iş var' ifadelerini kullandığını hatırlattı.

Erhürman, heyetler arası görüşmede güven sağlayıcı önlemler konusunda uzlaşı sağlanmadığını, dolayısıyla 2+1 toplantı ihtimalinin ortadan kalktığını söyledi. Kıbrıs Rum basınında çıkan, kendisinin 2+1 toplantısını veto ettiği iddialarını reddeden Erhürman, böyle bir reddin Genel Sekreterin bugünkü görüşmeyi yapmasına engel olacağını belirterek söz konusu haberleri eleştirdi.

Görüşmenin sonuçları bağlamında Erhürman, Guterres’in görev süresinin sonuna kadar Kıbrıs konusu ile ilgilenmeye devam edeceğini ilettiğini ve KKTC'nin Genel Sekreterin çabalarına destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı, sürecin Guterres’in sıraladığı yöntem doğrultusunda; önce güven sağlayıcı önlemler, sonra metodoloji, ardından öz konularına göre ilerlemesi gerektiğini ifade etti ve Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesini görev mandası olarak gördüklerini söyledi.

KKTC CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN, BM GENEL SEKRETERİ ANTONİO GUTERRES İLE NEW YORK’TA...

KKTC CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN, BM GENEL SEKRETERİ ANTONİO GUTERRES İLE NEW YORK’TA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ GÖRÜŞMENİN ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU. GÖRÜŞMENİN AĞIRLIKLI OLARAK "KIBRIS’TA GÜVEN SAĞLAYICI ÖNLEMLER" ÇERÇEVESİNDE GEÇTİĞİNİ BELİRTEN ERHÜRMAN, GUTERRES’İN DE MEVCUT AŞAMADA BU KONUYA ODAKLANDIĞINI SÖYLEDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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