Kıbrıs Türk gençliği için yatırım: stadyumdan sürdürülebilir gelecek vizyonu

Yeni stadyumun toplumla bütünleşen vizyonu:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde düzenlenen Yeni Atatürk Stadyumu ve Çok Amaçlı Spor Kompleksi lansmanında projeyi ve hedeflerini anlattı. Yılmaz, konuşmasında tesisin sadece maç günleri kullanılacak bir yapı olmayacağını; aksine şehirle bütünleşen, günün büyük bölümünde canlı kalacak çok amaçlı bir mekan olmasının hedeflendiğini vurguladı.

Yılmaz, projenin hazırlanmasında KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve ekibinin yakın takipte olduğunu belirterek, yer seçiminden projelendirmeye kadar Türkiye ve KKTC makamlarının uzun süre çalıştığını söyledi. Projeyi, daha önce hayata geçirilen altyapı adımlarıyla ilişkilendirerek, "Su projesi bir mühürdü. Bu kompleks de bir mühür. İnşaallah bu stadyum ve diğer projelerimiz de KKTC’deki mühürlerin sayısını artıracak" değerlendirmesinde bulundu.

projenin özellikleri ve sürdürülebilirlik:

Yapının kapasitesi 8 bin seyirci olarak planlandı; gerektiğinde kapasitenin artırılabileceği ifade edildi. Tasarımın UEFA 4. kategori kriterleri esas alınarak hazırlandığı belirtildi. Yılmaz, tesisin sadece bir stadyum olmayıp bir spor kompleksi olarak kurgulandığını, böylece kentin sosyal ve sportif altyapısına katkı sağlayacağını söyledi.

Çevresel sürdürülebilirlik öncelikleri de projenin ayrıntıları arasında yer aldı. Yılmaz, stadyumun "yeşil bir stadyum olacak" ifadesiyle güneş enerjisi sistemleri ve yağmur suyunun toplanarak çim alanlarının sulanmasında kullanılacağı bilgisini paylaştı. Ayrıca tesisin afet durumlarında insanların güvenli şekilde toplanabileceği bir alan olarak da planlandığını, bu altyapıların varlığının önemine dikkat çekti.

politik mesajlar ve izolasyon eleştirisi:

Yılmaz, konuşmasının önemli bir kısmını Kıbrıs Türk gençliğine yönelik izolasyonlara ayırdı. İzolasyon politikalarını açıkça eleştirerek, "İnsanlık dışı bir yaklaşımla, hukuk dışı bir yaklaşımla yarım asrı aşkın bir süredir Kıbrıs Türk halkını cezalandırmaya çalışıyorlar" dedi. Bu anlayışa prim vermeyeceklerini ve ne yapılırsa yapılsın Kıbrıs Türk halkına ve gençliğine hak ettiği geleceği hep birlikte inşa edeceklerini vurguladı.

Rum tarafının iş birliği konusundaki yaklaşımını da eleştiren Yılmaz, insani iş birliklerinde dahi adım atılmadığını, buna rağmen tarafın uluslararası kamuoyunu yanıltıcı söylemlerle "çözüm istiyoruz" izlenimi vermeye çalıştığını savundu. Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası aktörlere de bu tutuma karşı uyanma çağrısında bulundu ve uygulamaların ne hukuka ne insan haklarına ne de insani değerlere uygun olduğunu belirtti.

tarihi anma ve stratejik dayanışma mesajı:

Dünkü törenlere dair değerlendirmesinde Yılmaz, Muratağa, Atlılar ve Sandallar’da kimlik tespitleri tamamlanan 15 Kıbrıslı Türk’ün 52 yıl sonra toprağa verildiğine dikkat çekti. Şehitlere yönelik saygı, rahmet ve minnetini ifade eden Yılmaz, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın da bugünlere gelinmesinde belirleyici olduğunu savundu; olası felaket senaryolarına karşı harekatın önleyici rolüne işaret etti.

Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü bir şekilde KKTC’nin yanında olduğunu ve bu dayanışmanın yarın da süreceğini söyledi. "Her zaman bu kader birliği içinde, iyi günde, kötü günde, tasada, kıvançta hep birlikte omuz omuza Türkiye Yüzyılı’nı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüzyılı’nı inşa edeceğiz" şeklinde konuştu. Konuşmasının sonunda Yeni Atatürk Stadyumu ve Çok Amaçlı Spor Kompleksi’nin en kısa sürede hayata geçirilmesini temenni ederek projeye emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Türk gençliğine yönelik izolasyonlara tepki göstererek, "Çok açık bir şekilde Kıbrıs gençliğini, Kıbrıs halkını cezalandırmaya çalışıyorlar. Bizim bu anlayışa prim vermemiz mümkün değil. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz Kıbrıs Türk halkına ve gençliğine hak ettiği geleceği hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.