Dolar 49,3402 -0,04%
Euro 55,1650 +0,20%
Bist 12.150,67 -0,94%
Altın Gram 6.643,36 -0,06%
EUR/USD 1,1174 +0,12%
Brent Petrol 105,32 -1,25%
--°

Kiev'de konut binasına İHA isabet etti: iki ölü, dokuz yaralı

Kiev'de bir 'Şahed' İHA'nın çok katlı apartmana isabet etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı; kurtarma ekipleri yangını söndürdü.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 23:34

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 23:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kiev'de konut binasına İHA isabet etti: iki ölü, dokuz yaralı

Kiev'de konut hedef alındı:

Rusya'nın düzenlediği İHA saldırısında, başkent Kiev'de çok katlı bir apartman hasar gördü ve can kaybı yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 9 kişinin yaralandığını açıkladı. Olayda kullanılan insansız hava aracının 'Şahed' tipi olduğu belirtildi.

Olay ve müdahale:

Kiev Savcılığı, saldırının 25 katlı bir binaya isabet ettiğini bildirdi. Bilanço bilgilerine göre hayatını kaybedenlerden biri binada, diğeri ise binanın yanındaki bir araçta bulundu. İlk müdahale ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü ve yaralılara tıbbi yardım sağlandı.

Zelenskiy'nin tepkisi ve uluslararası çağrı:

Zelenskiy, saldırıyı kınayarak "Ruslar halkımıza yönelik saldırılarını sürdürüyor; konutları vurmaya ve öldürmeye devam ediyor" dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca bu tür saldırıların, Rusya üzerindeki baskının artırılması gerektiğinin bir kanıtı olduğunu vurguladı ve "Amerika'nın teklifine verdikleri yanıt bile 'Şahed' İHA'ları oldu" sözleriyle uluslararası aktörlerden daha kararlı adımlar beklediğini belirtti. Zelenskiy, "Rusya'yı bu savaşı bitirmeye zorlamak için güç kullanmak gerekli" değerlendirmesinde bulundu.

Yetkililer ve kurtarma ekipleri olay yerinde çalışmayı sürdürürken, Kiev'deki saldırı yerel güvenlik ve insani yardım operasyonlarını da yakından etkiledi. Saldırının ardından bölgede hasar tespiti ve arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

RUSYA’NIN UKRAYNA’NIN BAŞKENTİ KİEV’E DÜZENLEDİĞİ İHA SALDIRISINDA ÇOK KATLI BİR BİNANIN İSABET...

RUSYA’NIN UKRAYNA’NIN BAŞKENTİ KİEV’E DÜZENLEDİĞİ İHA SALDIRISINDA ÇOK KATLI BİR BİNANIN İSABET ALMASI SONUCU 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 9 KİŞİ DE YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı
images

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını...
images

Domaniç'te Fındıcak köyünde gece yangını: samanlıklar küle döndü, hayvanlar kurt...
images

Organize sahte hesap ağı çökertildi: Karabük merkezli soruşturmada 26 tutuklama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yüksekova'da sisle mücadele: görüş yer yer 10 metreye düştü

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını kaybetti

Galatasaray voleybol takımı kupayla sezona güçlü başladı, bunlar daha başlangıç

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Düzce'de üniversite ve müftülükten din eğitimi ile mesleki gelişim protokolü

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası