Kilauea'da 57. patlama: lav sütunu 200 metreyi buldu

ABD'nin Hawaii Adası'nda Aralık 2024'ten bu yana etkin olan Kilauea Yanardağı, 23 Aralık 2024'ten bu yana görülen patlama dalgasında 57'nci kez faaliyete geçti. Sabah saatlerinde gerçekleşen son patlamada püsküren lavlar yaklaşık 200 metre yüksekliğe çıktı ve etkinlik yaklaşık 6 saat sürdü.

patlamanın seyri ve süresi:

Son patlama sabah saatlerinde başladı ve bölgeden gelen gözlemlere göre lav kolonu uzun süre gökyüzünde kaldı. Bu patlama, 23 Aralık 2024'te başlayan serinin devamı niteliğinde; söz konusu dalgada çoğu patlamanın bir günden daha kısa sürdüğü kaydedildi. Bu bağlamda son olayın yaklaşık 6 saat sürmesi, önceki kısa süreli etkinliklerle tutarlı bir görünüm sergiledi.

tarihsel bağlam ve yerleşim etkileri:

Kilauea, dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak biliniyor. Yanardağın daha önceki büyük patlama dönemlerinden biri olan 2018 olayları yaklaşık üç ay sürdü ve o dönemde 700'den fazla evi yok etti. Mevcut patlama serisi, 2018'in yarattığı tahribatı hatırlatırken, şu ana kadar bildirilen yeni yıkım veya can kaybı bilgisi kaynak metninde yer almıyor.

Yetkin kurumların ve yerel gözlemcilerin aktardığı verilere göre Kilauea'daki etkinlik izlenmeye devam ediyor; bölgede benzer kısa süreli patlamaların sürmesi bekleniyor.

ABD'NİN HAWAİİ ADASI'NDA ARALIK 2024'TEN BU YANA AKTİF OLAN KİLAUEA YANARDAĞI, 57'NCİ KEZ PATLAYARAK 200 METRE YÜKSEKLİĞE LAV PÜSKÜRTTÜ.