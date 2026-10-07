Kılavuzlu'da üç katlı kavşak şehir girişlerini rahatlatacak

projenin kapsamı:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Kılavuzlu bölgesinde hayata geçirilen 3 katlı köprülü kavşak projesi hızla ilerliyor. Proje; Batı Çevre Yolu, Kılavuzlu ve Kuzey Çevre Yolu'nun batı girişini kapsıyor ve tamamlandığında kentin ulaşım altyapısına kalıcı katkı sağlaması bekleniyor.

çalışma detayları:

Karayolları koordinasyonunda yürütülen projede bölgeye araç trafiğini rahatlatacak altgeçit, yeni yol bağlantıları ve köprü kazandırılıyor. Mevcut Ceyhan Köprüsü'ne ilave olarak köprünün gidiş ve geliş yönlerine yeni kollar ekleniyor; böylece kavşakta oluşan trafik sıkışıklığının azaltılması amaçlanıyor.

Şantiyede altgeçit imalatı, köprü ayaklarının yapımı ile demir donatı ve betonarme uygulamaları sürüyor. Ekipler, projenin planlanan takvime uygun şekilde ilerlemesi için yoğun biçimde çalışıyor.

hedefler ve beklenen etkiler:

Projenin tamamlanmasıyla özellikle Batı Çevre Yolu'nun Kılavuzlu kesiminde trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azalması, Kuzey Çevre Yolu ile Kılavuzlu akslarında kesintisiz ulaşım sağlanması hedefleniyor. Yapım aşamasındaki kavşak, şehrin giriş ve çıkışlarındaki ulaşım kapasitesini artırarak kent içi ve şehirlerarası bağlantılarda rahatlama sağlayacak.

Bu yatırım, Kahramanmaraş'a kazandırılan ilk üç katlı ulaşım projesi olma özelliğini taşıyor ve 2027 yılının son çeyreğine kadar tamamlanması planlanıyor.

Fırat Görgel projenin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: Kahramanmaraş’ımızın ulaşım altyapısını güçlendirmek, şehir içi ve şehirlerarası ulaşımda konforu artırmak adına önemli bir projeyi daha şehrimize kazandırıyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün iş birliğiyle Kılavuzlu’da hayata geçirilen 3 katlı kavşak projesinde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Kahramanmaraş’ımızın ulaşım geleceği açısından son derece önemli bir yatırım. Hızla tamamlanmasını hedeflediğimiz bu projeyle şehrimizin ulaşım altyapısına uzun yıllar hizmet edecek güçlü bir eseri daha hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız

Şehrin ulaşım stratejisinde kritik bir nokta olarak görülen bu tür kavşak düzenlemeleri, trafik akışını iyileştirmenin yanı sıra bölgenin ekonomik hareketliliğine de dolaylı katkı sağlıyor. Ulaşım altyapisindeki iyileştirmelerin, sürücüler için seyahat sürelerini kısaltması ve yük taşımacılığında etkinliği artırması bekleniyor.

Yetkililer, projenin güvenlik standartlarına uygun biçimde tamamlanması ve bölge trafiğinin proje çalışmaları süresince etkilenmemesi için koordineli trafik yönetimi uygulamalarını sürdüreceklerini bildirdi.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİYLE KILAVUZLU’DA HAYATA GEÇİRİLEN KUZEY ÇEVRE YOLU BATI GİRİŞİ PROJESİ HIZLA DEVAM EDİYOR. ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA BÖLGEYE 3 KATLI KÖPRÜLÜ KAVŞAK İNŞA EDİLİYOR