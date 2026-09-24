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Kilden başlayan yolculuk: Manisa'nın sokaklarına kimlik veren heykeltıraş

82 yaşındaki heykeltıraş Cengiz Sevener, Tarihi Kurşunlu Han'da sanatını sürdürüyor; kilden başlayıp Manisa'ya çok sayıda heykel ve rölyef kazandırdı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:49

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Kilden başlayan yolculuk: Manisa'nın sokaklarına kimlik veren heykeltıraş

Manisa'nın tarihi hanında kilden başlayan bir ömür

82 yaşındaki heykeltıraş Cengiz Sevener, çalışmalarını Şehzadeler ilçesindeki Tarihi Kurşunlu Han'da sürdürüyor. Aslen Kırklarelili olan Sevener, 1944 yılında memur bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi ve çocukluk yılları Türkiye'nin farklı şehirlerinde geçti. Sanat ve öğretmenlik yaşamı kent yaşamıyla iç içe ilerleyen Sevener, Manisa'nın kamusal mekânlarına birçok eseri kazandırdı.

kilden başlayan sanat yolculuğu:

Sevener'in heykel tutkusunun temeli, Turgutlu'da çocukken oynadığı kil ile atıldı. Bölgede kiremit ve tuğla üretiminin yaygın olması nedeniyle kil kolay bulunuyordu; 7 yaşından itibaren kediler, köpekler ve figürler oluşturdu. Gençlik yıllarında yaşadığı Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki elektriksiz sokak anıları, ileriki yıllarda eserlerine ilham verdi; örneğin Gençlik Parkı için yaptığı, elinde kitapla elektrik ışığı altında okuyan delikanlı heykeli, çocukları okumaya teşvik amacıyla tasarlandı.

şehirle bütünleşen eserler:

Sanat çalışmaları boyunca öğretmenlik ve yöneticilik görevlerinde bulunan Sevener, 1974'te Salihli Lisesi'nde sanat tarihi öğretmeni olarak göreve başladı ve 1994'te Manisa Lisesi'nden emekli oldu. Dershane müdürlüğü yaptığı dönemde Manisa eski belediye başkanlarından Adil Aygül'ün talebiyle büyük anıt projelerine yönelerek dershane müdürlüğünden ayrıldı. Bu süreçte Gördes'te 1992 Şehit Makbule Hanım Anıtı, 1996'da Sultan Camii önündeki Merkez Efendi Heykeli, 1998'de Şehzadeler Anıtı (Manisa ile ilişkili beş Osmanlı padişahını betimleyen çalışma), 1999'da Lale Meydanı'ndaki lale heykelleri, 2000'de Fatih Parkı'ndaki Manisa Tarzanı Heykeli ve 2002'de Sekiz Havuz'daki tarih temalı rölyefler gibi kent simgeleri ortaya çıktı. Ayrıca Horozköy Horoz Heykeli, Saruhan Bey Heykeli, çeşitli Yunus Emre büstleri, mermer figürler ve alçı rölyefler de Sevener'in imzasını taşıyor.

Sevener, sanatını sürdürdüğü Tarihi Kurşunlu Han'da üretmeye devam ediyor ve eserlerinin Manisa'nın günlük yaşamında, meydanlarında ve kent hafızasında yer almasından duyduğu memnuniyeti sıkça dile getiriyor. Kilden başlayan yolculuğun, kentle bütünleşen ve kuşaklara aktarılacak bir mirasa dönüştüğü görülüyor.

MANİSA’NIN ŞEHZADELER İLÇESİNDEKİ TARİHİ KURŞUNLU HAN’DA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN 82 YAŞINDAKİ...

MANİSA’NIN ŞEHZADELER İLÇESİNDEKİ TARİHİ KURŞUNLU HAN’DA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN 82 YAŞINDAKİ HEYKELTIRAŞ CENGİZ SEVENER, ÇOCUKLUK YILLARINDA KİLLE BAŞLAYAN SANAT YOLCULUĞUNDA MANİSA’YA ÇOK SAYIDA ESER KAZANDIRDI. ÖĞRETMENLİK VE YÖNETİCİLİK YAPAN SEVENER, KENTTEKİ BİRÇOK HEYKELİN DE MİMARI OLDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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