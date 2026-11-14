Kılıçdaroğlu başörtüsü siyasetini kabul etti, öncelik yoksulluğu bitirmek

Kocaeli programında özeleştiri:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de partisinin il başkanlığında düzenlenen 'Kadın Emekçiler ve Örgüt ile Buluşma' programında geçmişe dönük değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, başörtüsü üzerinden yürütülen siyasete ilişkin açık bir özeleştiri yaparak bu yaklaşımı "en büyük hatamız" olarak nitelendirdi ve partinin gündemini değiştirdiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, kadının siyasi tartışmaların odağı değil, evindeki huzurun, geçimin ve çocuklarının karnının doymasının esas olması gerektiğini vurguladı. "Size ne kadının başörtüsünden? Siz kadının evinde huzur var mı, yok mu?" sözleriyle siyasetin asli konusunun yoksulluk ve yaşam koşulları olduğunu belirtti.

yoksullukla mücadele ve aile güvencesi:

Kılıçdaroğlu konuşmasında yoksulluğu bitirmenin öncelik olduğunu tekrar etti ve bunun için somut bir öneri sundu. Aile Destekleri Sigortası ile "her ailenin bir güvencesi olsun" hedefini açıkladı. Bu sistemin, yardım peşinde koşan aileler yerine devletin eksikleri tespit edip gerekli desteği doğrudan sağlayacağını anlattı; işsizlik veya emeklilik sigortalarına benzer bir aile güvencesi modeli kurulmasını savundu.

Ev kadınlarının sosyal güvenceye kavuşturulması Kılıçdaroğlu'nun dikkat çektiği bir diğer başlık oldu. "Ev kadınlarının da sigortası olacak" ifadesiyle, ev işlerini üstlenenlerin de güvencesi olması gerektiğini, eksik geliri olan ailelere kadınların banka hesabına doğrudan destek gönderileceğini söyledi. Yoksulluğun kimse tarafından afişe edilmemesi gerektiğini, onurun korunmasının önemini vurguladı.

uyuşturucuya karşı tedbir ve toplumsal dayanışma:

Programda uyuşturucu sorunu da ele alındı. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin en büyük belalarından birisi de uyuşturucu belası" diyerek fakir ailelerin çocuklarının bu çarkın içine çekildiğini söyledi. Evlatları korumanın ortak sorumluluk olduğuna dikkat çekti ve dayanışma kültürünün güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bir çocuğun ağlamasının hepimizin çocuğunun ağlaması olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

parti içi disiplin ve yolsuzluğa sıfır tolerans:

Parti içindeki ahlak ve disiplini de gündemine alan Kılıçdaroğlu, rüşvet ve hırsızlığa izin vermeyeceğinin altını çizdi. "Kirli adamı partide tutmayacağım. Rüşvet alan adamı partide tutmayacağım" sözleriyle kadroların temiz ve adaletten yana olacağı taahhüdünde bulundu. Siyasetin halka hizmet etmek olduğunu, zenginleşme aracı olmadığını vurgulayarak partide dürüstlüğün şart olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu konuşmasını umut ve kararlılıkla bitirdi; getirdiklerini uygulamaya kararlı olduklarını, bu adımların gerçekleşeceğini defalarca yineledi ve herkese ortak bir gelecek inşa etme çağrısı yaptı.

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, GEÇMİŞTE BAŞÖRTÜSÜ ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN SİYASETE İLİŞKİN, "BAŞÖRTÜSÜ ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAK EN BÜYÜK HATAMIZDI" İFADELERİNİ KULLANDI.