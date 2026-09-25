Kılıçdaroğlu bolu kampında grup yönetim kurulunu topladı

Toplantının önemi ve gündemi:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Abant'ta partisinin TBMM Grubu Değerlendirme Toplantısı kapsamında ilk olarak Grup Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Bu oturum, TBMM'nin yeni yasama yılı öncesinde milletvekillerinin hazırlıklarını koordinasyon içinde yürütme amacını taşıyan üç günlük kampın resmi başlangıcını oluşturdu.

Kampa başlangıç ve program akışı:

Kamp, 25 Eylül akşamı yapılan ilk mesaiyle başladı. Kılıçdaroğlu'nun akşam saatlerindeki katılımıyla gerçekleşen toplantıda kamp programının genel çerçevesi değerlendirildi ve ilerleyen günlerde milletvekilleriyle detaylı şekilde ele alınacak konuların ön hazırlıkları yapıldı.

Gündemdeki öncelikli başlıklar:

Grup Yönetim Kurulu toplantısında ön değerlendirmeye alınan başlıklar arasında siyasi ahlak kanunu teklifi, ekonomi ve dış politika yer aldı. Bu alanlarda yapılacak ayrıntılı görüşmelerin, kamp süresince milletvekillerinin katkısıyla şekillendirilmesi planlanıyor.

Kampa, Kılıçdaroğlu'nun yarın yapacağı açılış konuşmasıyla devam edilecek; ardından basına kapalı oturumlarla çalışma süreçleri sürdürülecek. Grup Yönetim Kurulu toplantısı, kampın yol haritasını belirleyen ve çalışmalara start veren kritik bir adım olarak kayda geçti.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, PARTİSİNİN BOLU ABANT’TA DÜZENLEDİĞİ TBMM GRUBU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI KAPSAMINDA İLK OLARAK GRUP YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA BAŞKANLIK ETTİ.