Kılıçdaroğlu ile Bahçeli mecliste medyayı masaya yatırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'de bir araya geldi. Görüşme, Bahçeli'nin DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşmenin ardından gerçekleşti.

Karşılama ve uğurlama sürecinde Bahçeli'nin, Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladığı ve görüşmenin sonunda kendisine kapıya kadar eşlik ederek uğurladığı bildirildi. Toplantının süresi yaklaşık 45 dakika olarak kaydedildi.

görüşmenin odağı:

CHP lideri Kılıçdaroğlu, toplantı sonrası yaptığı kısa değerlendirmede, "Genel Başkanla Türkiye’de medyanın sorunlarını görüştük" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, görüşmenin ana temasının medya sorunları olduğunu gösteriyor.

siyasi iletişim ve mesajlar:

Tarafların baş başa kısa süreli görüşmesi, partiler arası iletişimin farklı gündemlerde de sürdüğüne işaret ediyor. Toplantıdan verilen bilgiler sınırlı olmakla birlikte, medyanın durumu ve ilgili yaklaşımların ele alındığı belirtildi.

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ, CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ.