Kılıçdaroğlu: partiyi temiz tutacağız, muhtarlar mecliste söz sahibi olacak

Kocaeli buluşmasında CHP liderinin mesajları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen Emekte Birlik ve Yaşamda Güvence Buluşmasında parti içi disiplin, siyaset ahlakı ve yerel yönetim düzenlemelerine ilişkin kapsamlı açıklamalar yaptı. Katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada partinin yolsuzlukla mücadele kararlılığını vurguladı.

yolsuzlukla mücadele ve parti kimliği:

Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin devlet kuran, yetimin hakkını savunan ve yolsuzlukla mücadele eden bir parti olduğunu belirtti. "Yolsuzluk yapan Cumhuriyet Halk Partili değildir. Yolsuzluk yapanları kapının önüne koydum" diyerek partide usulsüz davranışlara tolerans göstermeyeceklerini ifade etti. Ayrıca partinin temizliğine dikkat çekerek, bu parti tertemiz bir partidir ifadesini kullandı ve partinin Atatürk, İnönü, Ecevit ve Baykal gibi isimlerle özdeşleştiğini vurguladı.

siyasi ahlak yasası ve muhtarların yetkileri:

Kılıçdaroğlu, siyasetin şeffaflaşması için Siyasi Ahlak Yasası çıkarılması çağrısını yineledi ve diğer parti liderlerine açık çağrı yaparak bu yasanın Türkiye'yi "kirlilikten arındırmanın yolu" olduğunu söyledi. Sözünü, "Söz veriyorum bu yasayı çıkaracağız" şeklinde noktaladı.

Yerel yönetimlere ilişkin önerisinde ise muhtarların belediye yönetimlerinde daha etkin rol alacağını açıkladı. Muhtarların seçime girmelerine gerek olmaksızın, mahallelerinde yaşanan konularda belediye meclisinde söz ve karar sahibi olacaklarını ve ilgili olay aydınlatılmadan meclis kararlarının alınamayacağını belirtti. Bu düzenlemeyle muhtarlık kurumunun yerel yönetimlerde "önemli bir unsur" haline getirileceği ifade edildi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU