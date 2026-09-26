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kılıçdaroğlu: türkiye’nin saygınlığını her platformda savunacağız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu'daki milletvekili kampında Türkiye'nin saygınlığını savunma, eğitimdeki eksiklikleri giderme ve Mekke anlaşmasında şeffaflık çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 12:13

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EDİTÖR: Caner Şahin

kılıçdaroğlu: türkiye’nin saygınlığını her platformda savunacağız

Kılıçdaroğlu'nun Bolu konuşması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM yeni yasama yılı öncesinde düzenlediği üç günlük milletvekili değerlendirme kampına katılmak üzere Bolu'ya geldi. Kampın ikinci gününde yapılan toplantının açılış konuşmasını yaparak partinin önceliklerinin yeniden ülkenin temel sorunlarına odaklanmak olduğunu vurguladı.

Yerli ve uluslararası görünürlük vurgusu:

Kılıçdaroğlu, konuşmasında Türkiye'nin saygınlığını, büyüklüğünü ve bölgedeki etkinliğini her zeminde anlatacaklarını söyledi. "Parlamentoda sesimiz çıkacak, evlerde sesimiz çıkacak, mahallelerde sesimiz çıkacak, sokaklarda sesimiz çıkacak, yurt içinde, yurt dışında sesimiz çıkacak" ifadeleriyle partinin iletişim ve temsil stratejisine dikkat çekti.

Parti olarak hedeflerinin sadece eleştiri yapmak olmadığını, "ahlaki üstünlük" iddiasıyla yerinde eleştiriler ve somut çözüm önerileri sunarak halkın güvenini yeniden tesis etmek olduğunu belirtti. "Biz artık ülkenin en temel sorunlarına değinmek ve bu sorunların nasıl çözüleceğini anlatmak ve halkımıza güven vermek zorundayız" sözleriyle bu yaklaşımı özetledi.

Eğitim ve temel hizmetlerde somut talepler:

Kılıçdaroğlu, okullarda öğrencilerin temel ihtiyaçlarda mağdur olduğuna dikkat çekti. "Bir tas çorbayı niye vermiyorsunuz? Tuvalette bir kalıp sabunu niye bulundurmuyorsunuz?" sorularıyla, çocukların gündelik ihtiyaçlarının karşılanmasının siyaset üstü bir görev olduğunu savundu. Belediye uygulamalarına atıfta bulunarak, "Bütün okullara sabun da koyarız, bir tas çorbada koyarız" diyerek yerel yönetimlerin müdahalesine hazır olduklarını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu ayrıca yolsuzluklara karşı hızlı önlem çağrısı yaptı ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerde bulundu. Bu eleştirilerle partinin hem ekonomik hem de idari hesap verebilirlik taleplerini öne çıkardı.

Mekke Ortak Savunma Antlaşması hakkında şeffaflık talebi:

Kılıçdaroğlu, Mekke Ortak Savunma Antlaşması'nın tam metninin TBMM'ye sunulmamış olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Hangi askeri yükümlülüklerin üstlenildiğinin bilinmediğini, milletvekilleri ve siyasi partilerin metni görmeden değerlendirme yapamayacağını söyledi. Özellikle metindeki "bir üyeye yapılan saldırının bütün üyelere yapılmış sayılması" hükmünün Türkiye bakımından ne gibi otomatik askerî yükümlülükler doğuracağını netleştirilmesini istedi.

Türkiye'nin imzalayacağı her anlaşmanın ülke çıkarlarına uygun olması halinde destekleneceğini, ancak bunun için meclisin bilgilendirilmesi ve şeffaf bir sürecin işletilmesinin şart olduğunu vurguladı.

Kılıçdaroğlu konuşmasında dürüstlük ve güven taahhüdünü de tekrarladı: "Biz asla ve asla size yalan söylemeyeceğiz. Asla sizleri kandırmayacağız." Halkın hak ve hukukunun takipçisi olacaklarını, haksızlıklara karşı seslerini her alanda yükselteceklerini belirtti.

Toplantı, Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasının ardından basına kapalı devam etti.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, &quot;TÜRKİYE&#039;NİN SAYGINLIĞINI...

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, "TÜRKİYE'NİN SAYGINLIĞINI, TÜRKİYE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ, BÖLGEDEKİ ETKİNLİĞİNİ, DÜNYADAKİ ETKİNLİĞİNİ HER YERDE ANLATACAĞIZ" DEDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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