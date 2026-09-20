Kilimli'de tünel çıkışında motosiklet devrildi: 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kaza mevkisi ve olayın gelişimi:

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde, Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri mevkiinde meydana gelen kazada bir motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı Kerem Cin (18) idaresindeki 67 AGE 662 plakalı motosiklet gerçekleştirdi. Olayın, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkma sonucu meydana geldiği bildirildi.

Kaza ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar sağlık kuruluşlarına taşındı.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Kazada sürücü Kerem Cin (18) ağır yaralı olarak kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motosiklette bulunan H.Y.G. (15) ise ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi göz önünde bulundurularak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yetkililer, kazanın kesin nedeni ve meydana gelişine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Bölgedeki güvenlik ve trafik ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

ZONGULDAK’IN KİLİMLİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLEN MOTOSİKLETTE BULUNAN İKİ KİŞİ AĞIR YARALANDI. SÜRÜCÜ KEREM CİN, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.