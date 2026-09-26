Kilis biberinin tadı meydanda: iki günlük tanıtım festivali

Kilis’te yetişen ve yöresel mutfağın simgelerinden biri olan Kilis Biberi, bu yıl düzenlenecek festivalle yerel ve bölgesel düzeyde tanıtılacak. Etkinlik, bölgenin tarımsal zenginliğini görünür kılmayı ve üreticilerin emeğini ön plana çıkarmayı hedefliyor.

festivalin odağı:

Organizatörlerin açıkladığına göre festival, 17-18 Ekim 2026 tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Etkinlik süresince Kilis’in tarımsal ürünleri, özellikle Kilis Biberi ve bu biberden üretilen yöresel lezzetler ziyaretçilere tanıtılacak ve üreticilerle doğrudan temas sağlanacak.

organizasyon ve katılım:

Festival, Kilis Valiliği öncülüğünde ve Kilis Belediyesi iş birliğiyle düzenleniyor. Yetkililer tüm vatandaşları Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak etkinliğe davet etti; amaç, hem tanıtımı güçlendirmek hem de kent içi katılımı artırmak olarak belirtildi.

Etkinlik, bölgedeki tarımsal değerlerin görünürlüğünü artırmaya yönelik bir adım olarak sunuluyor. Yerel üreticilerin öne çıkarılması ve tüketicilerle doğrudan etkileşim kurulması, festivalin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

Yetkililer, festivalin Kilis Biberi’nin bilinirliğine katkı sağlayacağı ve ziyaretçilere yöresel lezzetleri deneyimleme fırsatı sunacağına dikkat çekti. Tüm vatandaşlar 17-18 Ekim tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı’na davet edildi.

KİLİS'TE BİBER FESTİVALİ BAŞLIYOR