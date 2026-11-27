kitle meydanda bir araya geldi:

Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Valiler Kararnamesi ile Ağrı Valiliği'ne atanan Ömer Kalaylı için destek açıklaması yaptı. Toplantı, ilçede görev yaptığı süre boyunca katıldığı hizmet ve icraatlara ilişkin memnuniyeti vurgulayan bir duruş sergiledi.

Grup, alanda açtıkları pankart ve afişlerle Kalaylı'ya teşekkür mesajı iletti; açıklama kısa ve düzenli bir şekilde gerçekleştirildi. Etkinliğe katılanlar arasında farklı siyasi görüşlerden temsilciler olduğu belirtildi.

afişlerdeki mesajlar:

Meydanda taşınan afişlerde şu ifadeler yer aldı: "Korkmadan hesap sordunuz, eğilmeden görev yaptınız. Devletin milletin adamı Ömer Kalaylı. Kilis sizi makamınızla değil, duruşunuzla hatırlayacak. Devletin şefkatini, adaletin gücünü gösterdiniz. Beytülmal emanettir, adalet şerefidir". Bu sözler, katılımcıların Kalaylı'ya yönelik takdirini özetledi.

Etkinliği düzenleyen grup temsilcisi, organizasyonun farklı partilerden ve siyasi görüşlerden kişilerin desteğiyle gerçekleştirildiğini ifade etti. Açıklamada, bu tür destek birliklerinin yerel düzeydeki sosyal bağları güçlendirdiği vurgulandı.

KİLİS'TE TOPLANAN VATANDAŞLAR, AĞRI VALİLİĞİ'NE ATANAN ÖMER KALAYLI İÇİN DESTEK AÇIKLAMASI YAPTI.