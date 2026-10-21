Kilis-Hatay kara yolunda devrilen tır: sürücü müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi

Kaza kısa özeti:

Kilis-Hatay kara yolunun 25'inci kilometresinde kontrolden çıkan ve devrilen malzeme yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, kazazedeye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Kaza yeri ve araç bilgileri:

Kazada söz konusu araç, sürücüsü T.T. yönetimindeki 31 BCZ 718 plakalı malzeme yüklü tır olarak kayıtlara geçti. Araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır yola devrildi.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KİLİS'TE DEVRİLEN TIRIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI