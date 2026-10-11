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Kilis-Hatay kara yolunda kaza: motosiklet sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi

Kilis-Hatay kara yolunun 25. kilometresinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü Mustafa Canbal (51), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 20:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kilis-Hatay kara yolunda kaza: motosiklet sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi

Kaza yerinde yaşananlar:

Kilis-Hatay kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana gelen kazada, A.Ç. (60) idaresindeki 34 EG 0179 plakalı hafif ticari araç ile Mustafa Canbal (51) yönetimindeki 79 ACG 382 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışma sonucu yaralanan Mustafa Canbal, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede müdahale ve sonuç:

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Mustafa Canbal kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma ve gözaltı:

Kazada rol alan hafif ticari araç sürücüsü A.Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili adli süreç ve soruşturma yetkililerce yürütülüyor.

PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞCA DEVLET HASTANESİ MORGU

PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞCA DEVLET HASTANESİ MORGU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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