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Kilis küçük sanayi sitesi kavşağında beton mikseriyle çarpışma: motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kilis'in Küçük Sanayi Sitesi kavşağında beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Zafer Aytekin yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 19:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kilis küçük sanayi sitesi kavşağında beton mikseriyle çarpışma: motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kilis küçük sanayi sitesi kavşağında kaza: motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Kilis'te beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, kazada bir kişi de ağır yaralandı. Olay, ilçedeki Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi.

Kaza anı ve olay yerine intikal:

Edinilen bilgiye göre, T.Ç. idaresindeki 27 AIY 065 plakalı beton mikseri ile Ahmet Zafer Aytekin yönetimindeki 79 AZ 438 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk incelemesi sonucu motosiklet sürücüsü Ahmet Zafer Aytekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Motosiklette bulunan A.A. isimli kişi ağır yaralı olarak değerlendirildi ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

soruşturma ve işlemler:

Kaza sonrası olay yeri incelemesinin ardından Aytekin'in cenazesi Kilis Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Beton mikserinin sürücüsü T.Ç. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

AYTEKİN&#039;İN CENAZESİ, OLAY YERİ İNCELEMESİNİN ARDINDAN KİLİS ALAEDDİN YAVAŞCA DEVLET HASTANESİ...

AYTEKİN'İN CENAZESİ, OLAY YERİ İNCELEMESİNİN ARDINDAN KİLİS ALAEDDİN YAVAŞCA DEVLET HASTANESİ MORGUNA KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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