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Kilis'te 2009 cinayeti davası eksikler tamamlanana kadar ertelendi

Kilis'te 2009'da kaybolup ormanlık alanda bulunan Mehmet Erdoğan'ın davası, dosya eksikleri ve yurt dışı yasağı nedeniyle 20 Ocak 2027'ye ertelendi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 21:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kilis'te 2009 cinayeti davası eksikler tamamlanana kadar ertelendi

Davada ara karar: eksikler ve yurt dışı yasağı

Kilis 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, mahkeme heyetinin dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vermesiyle ertelendi. Heyet ayrıca sanıklar hakkında getirilen yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti ve duruşmayı 20 Ocak 2027 tarihine bıraktı.

duruşmada neler yaşandı:

Duruşmaya, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen ve tutuksuz yargılanan sanıklar Gülistan T., İbrahim T., Hasan Y., Halil Y. ve Necati D. katıldı. Sanıklar, yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu. Mahkeme, savunmaların alınmasını takiben dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve delillerin tamamlanması gerektiğini belirtti.

soruşturmanın geçmişi:

Olay, Kilis'in Musabeyli ilçesinde 2009 yılında meydana geldi; Mehmet Erdoğan beş gün sonra ormanlık alanda ölü bulunmuştu. Soruşturmada 2023'te yedi şüpheli gözaltına alındı. Bu kişiler arasında yer alan İbrahim T. ile Halil Y. kısa süre tutuklandı, aynı yıl delil yetersizliği gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Mahkemenin ertelenme kararı, dosyanın tamamlanmasına kadar sürecin yeni deliller ve eksik evrak üzerinden ilerleyeceğine işaret ediyor. Yargılama sürecinde sanıkların tutuksuz yargılanmaya devam etmesi ve getirilen yurt dışı yasağının sürmesi, bir sonraki duruşmanın önemini artırdı.

Bir sonraki duruşma 20 Ocak 2027 tarihinde Kilis 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.

KİLİS’TE 17 YIL ÖNCEKİ CİNAYET DAVASI ERTELENDİ

KİLİS’TE 17 YIL ÖNCEKİ CİNAYET DAVASI ERTELENDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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