Kilis'te törenle başladı:

Kilis'te 24 Kasım Öğretmenler Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Programa Kilis İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Anma ve resmi ritüeller:

Program kapsamında İbrahim Açıkgöz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve törende İstiklal Marşı okundu.

etkinliklerin devamı ve beklentiler:

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından, 24 Kasım dolayısıyla düzenlenen programın çeşitli etkinliklerle devam etmesi bekleniyor.

Bu tür organizasyonlar, öğretmenlerin toplumdaki rolünü vurgulamak ve eğitim camiasının bir araya gelmesini sağlamak açısından önem taşıyor.

KİLİS’TE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI