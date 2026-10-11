Kilis'te 703 yıllık vakıf geleneği hükümlülere tatlı ikramıyla yaşatıldı

vakıf geleneği kilis'te yaşatıldı:

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, Kilis Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlülere, 1323 yılında kurulan Niksarlı Hacı Mehmed (Ahi Pehlivan) Vakfının hayır şartı kapsamında tatlı ikramında bulunuldu. Etkinlik, vakıf geleneğinin günlük hayatta somut bir uygulaması olarak gerçekleşti.

vakfın tarihi önemi ve uygulama:

1323 yılından bu yana süregelen vakıf geleneği, toplumsal dayanışma ve sürekli hayır anlayışını temsil ediyor. Bu kapsamda düzenlenen ikramla, vakfın kurucusunun bıraktığı hayır şartı yerine getirildi ve hükümlülerle paylaşım sağlandı.

vakıf medeniyeti vurgusu:

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, vakıfların asırlardır iyiliği ve dayanışmayı yaşatan önemli bir medeniyet mirası olduğunu belirtti. Tunç, ecdadın bıraktığı hayır şartlarını yaşatmanın vakıf medeniyetinin emanetine sahip çıkmak anlamına geldiğini vurguladı ve bu hayrın bugünlere ulaşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

703 YILLIK VAKIF HAYRI KİLİS’TE YAŞATILDI