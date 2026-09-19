Kilis'te gaziler günü için yürüyüş ve anma töreni düzenlendi

Kilis'te gaziler günü anma programı gerçekleştirildi

Kilis'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kent merkezinde bir anma programı düzenlendi. Etkinlik, Ziraat Bankası önünden başlayan yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törenle son buldu. Meydanda çelenk bırakma, şiir dinletileri ve günün anlamına ilişkin konuşmalar yapıldı.

Törenin akışı:

Yürüyüş korteji Ziraat Bankası önünden hareket ederek Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Alanda yapılan törende, katılımcılar tarafından hazırlanan çelenkler bırakıldı, şiirler seslendirildi ve tören kapsamında gazilerin fedakarlığına dikkat çekildi. Konuşmalarda gazilik ünvanı ile birlikte bu unvanın taşıdığı anlam ve değer bir kez daha öne çıktı.

Törene katılanlar ve tarihsel vurgu:

Programda, 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e verilen gazi ünvanı ve mareşal rütbesinin yıl dönümüne işaret edildi. Törende Kilis valisi Ömer Kalaylı, Kilis belediye başkanı Hakan Bilecen ve 11'inci Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Coşkun Karaca ile birlikte diğer protokol üyeleri hazır bulundu. Sunulan programda gaziliğin, vatan savunmasında gösterilen fedakarlık ve kahramanlıkla örülen bir miras olduğu vurgulandı.

Tören, katılımcıların anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sona erdi.

KİLİS'TE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PROGRAMDA, GAZİLERİN VATAN SAVUNMASINDAKİ FEDAKARLIKLARI VE GAZİLİK ÜNVANININ TAŞIDIĞI ANLAM VURGULANDI.