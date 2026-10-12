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Kilis'te görüşü azaltan toz bulutu kent yaşamını etkiledi

Suriye kaynaklı toz taşınımı Kilis merkezinde görüşü düşürdü; Meteoroloji'ye göre toz yarın öğle saatlerine kadar yer yer yoğun şekilde sürebilir.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 19:04

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 19:13

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EDİTÖR: Aslı Han

Kilis'te görüşü azaltan toz bulutu kent yaşamını etkiledi

Kilis'te toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi

Kilis kent merkezinde Suriye üzerinden gelen yoğun toz taşınımı, güneyden esen rüzgarın etkisiyle görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Görüş mesafesi düştü ve sürücüler yavaş, kontrollü şekilde ilerliyor.

Rüzgar ve etkileri:

Güneyli rüzgarların taşıdığı toz bulutu özellikle cadde ve ana arterlerde yoğunluk oluşturdu. Bu durum şehir genelinde hava kalitesinin azalması, araç yüzeylerinde ince toz birikimi ve dış mekan etkinliklerinde kısıtlamalara yol açtı.

Yetkililerin uyarısı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre toz taşınımının yarın öğle saatlerine kadar yer yer yoğun şekilde devam etmesi bekleniyor. Kurum, vatandaşları hassas grupların dışarı çıkışlarını sınırlaması, araç kullananların takip mesafesini artırması ve görüş mesafesinin azaldığı noktalarda daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yetkililer ayrıca toz taşınımının çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi yan etkiler doğurabileceğini, açıkta bırakılan eşya ve araçların korunması gerektiğini belirtti.

SURİYE ÜZERİNDEN GELEN TOZ KİLİS’İ ETKİSİ ALTINA ALDI

SURİYE ÜZERİNDEN GELEN TOZ KİLİS’İ ETKİSİ ALTINA ALDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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