Kilis'te görüşü azaltan toz bulutu kent yaşamını etkiledi

Kilis'te toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi

Kilis kent merkezinde Suriye üzerinden gelen yoğun toz taşınımı, güneyden esen rüzgarın etkisiyle görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Görüş mesafesi düştü ve sürücüler yavaş, kontrollü şekilde ilerliyor.

Rüzgar ve etkileri:

Güneyli rüzgarların taşıdığı toz bulutu özellikle cadde ve ana arterlerde yoğunluk oluşturdu. Bu durum şehir genelinde hava kalitesinin azalması, araç yüzeylerinde ince toz birikimi ve dış mekan etkinliklerinde kısıtlamalara yol açtı.

Yetkililerin uyarısı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre toz taşınımının yarın öğle saatlerine kadar yer yer yoğun şekilde devam etmesi bekleniyor. Kurum, vatandaşları hassas grupların dışarı çıkışlarını sınırlaması, araç kullananların takip mesafesini artırması ve görüş mesafesinin azaldığı noktalarda daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yetkililer ayrıca toz taşınımının çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi yan etkiler doğurabileceğini, açıkta bırakılan eşya ve araçların korunması gerektiğini belirtti.

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