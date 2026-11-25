Kilis'te Gülbaba'da alevler tırı sarıp çekirdekleri kullanılmaz hale getirdi

Kilis-Hatay kara yolu Gülbaba Köyü bölgesinde seyir halinde olan tırın motor bölümünde yangın çıktı. 79 ABS 53 plakalı araç, sürücü M.Ş. idaresindeydi ve Mersin'den Suriye'ye çekirdek taşıyordu. Kısa sürede büyüyen alevler tırı tamamen sardı ve araç kullanılamaz hale geldi.

yangının seyri:

Motor bölümünde başlayan yangın hızla yayılırken çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi; ekipler kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalıştı.

müdahale ve sonuç:

İtfaiyenin ve diğer ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ancak tırla birlikte üzerindeki çekirdek yükü de tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı ve ekiplerin hızlı çalışması sayesinde yangının ormanlık alana sıçraması önlendi. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Kilis'te çekirdek yüklü tır alevlere teslim oldu