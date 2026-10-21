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Kilis'te jandarma operasyonunda 750 paket sigara ve 60 kilo çay ele geçirildi

Kilis merkezde jandarma, H.A.'ya ait ev ve iş yerinde yaptığı aramada 750 paket bandrolsüz sigara ve 60 kilo kaçak çay ele geçirdi; 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 12:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kilis'te jandarma operasyonunda 750 paket sigara ve 60 kilo çay ele geçirildi

Kilis'te jandarma operasyonunda bandrolsüz ürünlere el konuldu

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında merkezde H.A. isimli şahsın evinde ve iş yerinde adli arama yaptı.

Araştırmanın bulguları:

Arama sonucunda toplam 750 paket bandrolsüz kaçak sigara ile 60 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin bandrolsüz olması, olayın kaçakçılık kapsamında değerlendirildiğini ortaya koydu.

Soruşturmanın seyri:

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturmanın ve incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Operasyon, bölgedeki kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının bir parçası olarak kayda geçti ve ele geçirilen ürünlerin incelenmesiyle soruşturmanın derinleştirileceği belirtildi.

KİLİS’TE 750 PAKET KAÇAK SİGARA VE 60 KİLO KAÇAK ÇAY ELE GEÇİRİLDİ

KİLİS’TE 750 PAKET KAÇAK SİGARA VE 60 KİLO KAÇAK ÇAY ELE GEÇİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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