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Kilis'te jandarmanın takibi sonucu 40 kilo 500 gram esrar ile 65 kenevir kökü bulundu

Kilis jandarmasının takibiyle Hisar köyündeki operasyonda 40 kilo 500 gram kubar esrar ve 65 kök kenevir ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kilis'te jandarmanın takibi sonucu 40 kilo 500 gram esrar ile 65 kenevir kökü bulundu

Kilis'te jandarmanın takibi sonucu 40 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen takipli narkotik faaliyeti kapsamında merkeze bağlı Hisar köyünde yapılan adli aramada, 40 kilo 500 gram kubar esrar ile 2-3 metre boylarında 65 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

operasyonun yürütülmesi:

Ekipler, şüpheli bir şahıs üzerinde ve adresinde yaptıkları aramada yasa dışı maddelere ulaştı. Ele geçirilen uyuşturucu ve bitkiler olay yerinde tespit edilerek kayıt altına alındı.

şüpheli ve adli süreç:

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma ve değerlendirmeler Kilis jandarma birimlerince sürüyor.

KİLİS&#039;TE 40 KİLO 500 GRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

KİLİS'TE 40 KİLO 500 GRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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