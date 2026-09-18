Kilis'te motosiklet kültürü motofest ile öne çıkıyor, sayıları otomobili üçe katladı

TÜİK verileri ve kentte motosiklet yoğunluğu:

TÜİK’in Ağustos ayı trafik kayıt verilerine göre Kilis’te motosiklet kullanımının yoğunluğu çarpıcı bir tablo ortaya koydu. Kentte kayıtlı 42 bin 81 motosiklet bulunurken, aynı dönemde kayıtlı otomobil sayısı 14 bin 507 olarak kaydedildi. Bu rakamlar motosiklet sayısının otomobil sayısının yaklaşık üç katına ulaştığını gösteriyor.

Motofest buluşması ve katılım:

Kilis Belediyesi ve Kilis Valiliği desteğiyle düzenlenen Motofest kapsamında, yaklaşık 50 ilden gelen motosiklet tutkunları kentte bir araya geliyor. Etkinlik organizatörleri ve sürücüler, Motofest'in hem yerel tanıtıma katkı sağlama hem de motosiklet topluluğunu güçlendirme amacı taşıdığını belirtti. İl dışından gelmesi öngörülen katılımcı sayısı ise yaklaşık bin kişi olarak verildi.

Etkinlikler; kortej sürüşleri, sergiler ve atölye çalışmaları gibi farklı etkinliklerle ziyaretçilere açık tutuluyor. Organizatörler, tüm motosiklet tutkunlarını programa katılmaya davet etti.

Güvenlik, farkındalık ve korunma:

Sürücüler Motofest süresince özellikle kask kullanımının ve koruyucu ekipmanların önemine dikkat çekiyor. Etkinlik katılımcıları, hız konusunda dikkatli olunması, trafik kurallarına uyulması ve uygun ekipman kullanımı konularında birbirlerini uyarıyor; bu mesajlar etkinliğin öncelikli gündemleri arasında yer alıyor.

Etkinliğe katılan 7 yaşındaki mini kros motosiklet sürücüsü de sahnede motosiklet sevgisini dile getirirken diğer sürücülere mutlaka kask takmaları çağrısında bulundu. Bu tür çağrılar, festival kapsamındaki farkındalık çalışmalarını güçlendiriyor.

Motofest, kentte motosiklet kültürünü görünür kılarken aynı zamanda sürüş güvenliği konusunda toplumsal bilinci artırmayı hedefliyor. Etkinlikler 20 Eylül'e kadar çeşitli programlarla devam edecek.

MOTOSİKLET SAYISI OTOMOBİLİ 3'E KATLAYAN KİLİS'TE MOTOFEST BAŞLADI