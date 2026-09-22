Kilis'te narkotik operasyonda 1 kilo 855 gram esrar ve AK-47 şarjörü ele geçirildi

Kilis'te operasyon sonucu önemli miktarda uyuşturucu ve şarjör ele geçirildi

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde yürüttükleri çalışmada arama ve operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında Bulamaçlı köyünde A.K. isimli şahsın üzerinde, ikametinde ve kullanımındaki arsada arama yapıldı.

operasyon ve arama:

Aramalarda 5 paket halinde toplam 1 kilo 855 gram takoz esrar ile 1 adet AK-47 şarjörü ele geçirildi. Bulunan maddelerin miktarı ve türü, müdahale yapan ekipler tarafından tespit edilerek tutanakla kayıt altına alındı.

adli işlem ve tutuklama:

Olayla ilgili olarak TCK-188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) kapsamında adli işlem yapılan A.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

KİLİS'TE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONDA 1 KİLO 855 GRAM TAKOZ ESRAR İLE AK-47 ŞARJÖRÜ ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.