Dolar 48,8149 +0,01%
Euro 55,8454 -0,20%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.850,27 -0,44%
EUR/USD 1,1438 -0,27%
Brent Petrol 100,39 +0,05%
--°

Kilis'te narkotik operasyonda 1 kilo 855 gram esrar ve AK-47 şarjörü ele geçirildi

Kilis'te gerçekleştirilen operasyonda 5 paket toplam 1 kilo 855 gram takoz esrar ile bir AK-47 şarjörü ele geçirildi; şüpheli A.K. tutuklandı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 12:41

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 12:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kilis'te narkotik operasyonda 1 kilo 855 gram esrar ve AK-47 şarjörü ele geçirildi

Kilis'te operasyon sonucu önemli miktarda uyuşturucu ve şarjör ele geçirildi

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde yürüttükleri çalışmada arama ve operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında Bulamaçlı köyünde A.K. isimli şahsın üzerinde, ikametinde ve kullanımındaki arsada arama yapıldı.

operasyon ve arama:

Aramalarda 5 paket halinde toplam 1 kilo 855 gram takoz esrar ile 1 adet AK-47 şarjörü ele geçirildi. Bulunan maddelerin miktarı ve türü, müdahale yapan ekipler tarafından tespit edilerek tutanakla kayıt altına alındı.

adli işlem ve tutuklama:

Olayla ilgili olarak TCK-188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) kapsamında adli işlem yapılan A.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

KİLİS&#039;TE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONDA 1 KİLO 855 GRAM TAKOZ...

KİLİS'TE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONDA 1 KİLO 855 GRAM TAKOZ ESRAR İLE AK-47 ŞARJÖRÜ ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tavşanlı'da iki gündür kayıp gece bekçisi ormanda ölü bulundu
images

Emin Olcay savcılardan açıklama bekliyor: yiğitlerin kanı yerde kalmasın
images

Edirne'de sağanak günlük hayatı etkiledi
images

Düzce'de yasa dışı bahis ağına büyük operasyon

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tavşanlı'da iki gündür kayıp gece bekçisi ormanda ölü bulundu

Emin Olcay savcılardan açıklama bekliyor: yiğitlerin kanı yerde kalmasın

Edirne'de sağanak günlük hayatı etkiledi

Düzce'de yasa dışı bahis ağına büyük operasyon

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği