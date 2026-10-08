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Kilis'te okul kantinlerinde kapsamlı gıda denetimi

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerinde son kullanma tarihleri, hijyen, fiyat etiketleri ve genel kuralların uygulanmasını denetledi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 13:58

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kilis'te okul kantinlerinde kapsamlı gıda denetimi

denetimin kapsamı

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki okul kantinlerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimin temel amacı, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamaktı.

neler kontrol edildi:

Ekipler, kantinlerde satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen şartları, fiyat etiketleri ve işletme uygulamalarının ilgili genel kurallara uygunluğunu titizlikle inceledi. Gözlemler sırasında ambalaj bütünlüğü, saklama koşulları ve ürün etiket bilgilerinin tutarlılığı dikkate alındı.

denetimin önemi ve değerlendirme:

Bu tür denetimler, okul ortamında gıda güvenliğinin korunması ve tüketici bilincinin artırılması açısından kritik görülüyor. Denetimde kontrol edilen unsurlar, kantin hizmet kalitesinin ve öğrencilerin beslenme güvenliğinin temel göstergeleri olarak değerlendirilmektedir.

OKUL KANTİNLERİNDE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GIDA DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

OKUL KANTİNLERİNDE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GIDA DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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