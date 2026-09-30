Kilis’te palamut kampanyası: tanesi 100 liraya satıldı, çalışan çiğ balıkla sevinci paylaştı

Kilis’te palamut kampanyası:

Kilis’te 16 yıldır balıkçılık yapan Serkan Aygün, denizlerde palamut bolluğu yaşandığını belirterek bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında palamudun tanesi 100 lira fiyatla satışa sunuldu. Aygün, amaçlarının Kilis halkına uygun fiyattan balık ulaştırmak olduğunu vurguladı.

Kampanyanın amacı ve satışı artırma hedefi:

Aygün, palamudun faydalı bir besin olduğunu belirterek vatandaşları balık tüketmeye teşvik ettiklerini söyledi. Kampanya, düşük fiyatla erişimi kolaylaştırmayı ve tüketimi artırmayı hedefliyor. Satışa sunulan palamut, bölge halkına daha fazla ulaşması için raflarda yerini aldı.

Çalışanın tepkisi ve çiğ balık tercihi:

Balıkçıda çalışan Yusuf usta ise kampanyanın sevincini gösterirken palamudu çiğ çiğ yedi. Aygün, Yusuf ustanın kendisini iyi hissettiğini ifade ettiğini ve çiğ balığı tercih ettiğini aktardı; ayrıca çiğ balık tüketimine örnek olarak sushi gibi tüketim biçimlerine de atıfta bulunuldu.

Vatandaşlar fiyatın uygun olduğunu belirterek kampanyayı olumlu karşıladı ve daha fazla balık aldıklarını ifade etti. Kampanya, hem balıkçılar hem de tüketiciler açısından hareketlilik sağladı.

BALIKÇIDA ÇALIŞAN YUSUF USTA PALAMUTU ÇİĞ ÇİĞ YEDİ