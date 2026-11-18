denetim uygulamasının kapsamı:

Kilis'te Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki park, bahçe ve çevrelerinde planlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sırasında ekipler, umuma açık alanlarda tespit edilen şüpheli şahıs ve durumlar üzerinde gerekli incelemeleri yaptı.

amaç ve uygulama biçimi:

Yetkililer, denetimlerin amacının vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı. Kontrollerde kimlik sorgulamaları, çevre düzeni tespitleri ve şüpheli unsurların takibi gibi uygulamalara öncelik verildiği belirtildi.

vatandaşlara çağrı:

Emniyet yetkilileri, halka güven içinde vakit geçirebilmeleri için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi ve şüpheli durumların yetkililere bildirilmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Denetimlerin periyodik olarak devam edeceği ve gerektiğinde kapsamın genişletileceği ifade edildi.

KİLİS’TE PARK VE BAHÇELERDE ASAYİŞ DENETİMİ