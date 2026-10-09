Dolar 49,3349 +0,28%
Euro 55,3215 +0,43%
Bist 12.213,58 +0,75%
Altın Gram 6.604,42 +0,16%
EUR/USD 1,1217 +0,16%
Brent Petrol 103,69 -0,57%
--°

Kilis'te rögar kapağına çarpma sonrası motosiklet 28 metre sürüklendi, sürücü ağır yaralandı

Kilis Ekrem Çetin Mahallesi Kanal Boyu Caddesi'nde motosiklet rögar kapağına çarpıp yaklaşık 28 metre sürüklendi; sürücü A.S. ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 00:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kilis'te rögar kapağına çarpma sonrası motosiklet 28 metre sürüklendi, sürücü ağır yaralandı

kaza ayrıntıları:

Kaza, Ekrem Çetin Mahallesi Kanal Boyu Caddesi'nde meydana geldi. 63 AEM 820 plakalı motosikletin sürücüsü A.S., yol üzerindeki rögar kapağına çarpması sonucu dengesini kaybedip motosikletiyle yaklaşık 28 metre sürüklendi.

Bölümde belediyeye ait herhangi bir işaretleme bulunmadığı bildirildi; bu durum kazanın gerçekleştiği noktanın görünürlüğü ve sürücü güvenliği açısından dikkat çekti.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, olay yerindeki müdahalenin ardından Kilis Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı; olayın nedenine ilişkin araştırma sürüyor.

KİLİS&#039;TE MOTOSİKLET RÖGAR KAPAĞINA ÇARPTI: 1 AĞIR YARALI

KİLİS'TE MOTOSİKLET RÖGAR KAPAĞINA ÇARPTI: 1 AĞIR YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Maltepe enkazında arama: bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
images

Bahçedeki koku izini süren 'Evin' 14 kenevir ve 1 kilo 240 gram esrar buldu
images

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası
images

Ağaçkonak'ta tabancasını temizlerken sol ayağından yaralanan imam hastaneye kald...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Maltepe enkazında arama: bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Bahçedeki koku izini süren 'Evin' 14 kenevir ve 1 kilo 240 gram esrar buldu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Ağaçkonak'ta tabancasını temizlerken sol ayağından yaralanan imam hastaneye kaldırıldı

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı