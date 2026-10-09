Kilis'te rögar kapağına çarpma sonrası motosiklet 28 metre sürüklendi, sürücü ağır yaralandı

kaza ayrıntıları:

Kaza, Ekrem Çetin Mahallesi Kanal Boyu Caddesi'nde meydana geldi. 63 AEM 820 plakalı motosikletin sürücüsü A.S., yol üzerindeki rögar kapağına çarpması sonucu dengesini kaybedip motosikletiyle yaklaşık 28 metre sürüklendi.

Bölümde belediyeye ait herhangi bir işaretleme bulunmadığı bildirildi; bu durum kazanın gerçekleştiği noktanın görünürlüğü ve sürücü güvenliği açısından dikkat çekti.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, olay yerindeki müdahalenin ardından Kilis Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı; olayın nedenine ilişkin araştırma sürüyor.

KİLİS'TE MOTOSİKLET RÖGAR KAPAĞINA ÇARPTI: 1 AĞIR YARALI