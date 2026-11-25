25 Kasım kapsamında bilgilendirme etkinliği düzenlendi

Kilis'te 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında vatandaşlara yönelik bir bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Etkinlik, kamu kurumları ve güvenlik güçlerinin ortak katılımıyla yapılarak kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve mücadeleye ilişkin yürütülen çalışmaların tanıtılmasını amaçladı.

broşür dağıtımı ve hizmet tanıtımları:

Etkinlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara kurum tarafından sağlanan destek ve hizmetleri anlatan broşürler dağıttı. Broşürlerde sunulan hizmetlerin kapsamı ile bu hizmetlere erişim yolları açık ve anlaşılır şekilde aktarıldı; katılımcılara başvuru süreçleri ve destek noktaları hakkında yönlendirmeler yapıldı.

KADES uygulaması ve güvenlik güçlerinin rolü:

Polis ve jandarma ekipleri ise kadına yönelik şiddetle mücadelede kullanılan KADES uygulamasının işleyişi hakkında bilgilendirme yaptı. Uygulamanın kullanımı, sağladığı kolaylıklar ve acil durumlarda başvuru süreçleri üzerinde durularak vatandaşların uygulamayı nasıl aktif şekilde kullanabileceği anlatıldı.

Gerçekleştirilen çalışma, hem bilgilendirme hem de farkındalık artırmaya yönelik olarak planlandı; yetkililer, benzer etkinliklerle toplumun farklı kesimlerine ulaşmaya devam edeceklerini belirtti.

KİLİS’TE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN BİLGİLENDİRME YAPILDI