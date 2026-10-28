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Kilis'te yağmur günlük ritmi düşürdü: sürücüler temkinli, ana arterler açık

Kilis'te etkili olan yağmur ve kasvet günlük yaşamı etkiliyor; sürücüler kontrollü ilerliyor, motosikletliler dikkatli, ana arterlerde aksama yok.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 16:23

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 16:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kilis'te yağmur günlük ritmi düşürdü: sürücüler temkinli, ana arterler açık

Kilis'te yağış yaşamı ve ulaşımı etkiliyor

Kilis'te etkili olan yağmur ve kasvetli hava yerel yaşamı yavaşlattı. Kent sakinleri dışarı çıkarken yağışın getirdiği olumsuz koşulları göz önünde bulundururken, sokaklarda ve caddelerde hız ve hareketlilik azaldı. Yağış nedeniyle yollarda dikkatli seyreden sürücüler, olası kazaları önlemek için kontrollü ilerliyor.

sürücüler ve motosikletliler:

Gözlemlere göre otomobil sürücüleri hızlarını düşürerek ve takip mesafesini artırarak ilerledi. Motosiklet sürücüleri ise kayganlaşan zemin sebebiyle daha temkinli hareket etti; özellikle dönüşlerde ve yağmur süresince dikkat artırıldı. Bu davranış, kent genelinde trafik güvenliğinin korunmasına katkı sağladı.

ana arterlerde ulaşımda durum:

Şehrin ana arterlerinde şu ana kadar ulaşımı aksatan herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı; ana yolların açık olması, toplu taşıma ve taşıt trafiğinin düzenli akışını sürdürmesine olanak verdi. Yetkililer ve sürücüler, yağış süresince tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekiyor.

Hava koşullarının geçici olduğu ve yağışın etkisinin değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurulmalı; sürücüler için öneri, hızın azaltılması, takip mesafesinin korunması ve ani manevralardan kaçınılmasıdır.

KENTTE YAĞIŞ NEDENİYLE YOLLARDA İLERLEYEN OTOMOBİL VE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ, MUHTEMEL KAZALARIN...

KENTTE YAĞIŞ NEDENİYLE YOLLARDA İLERLEYEN OTOMOBİL VE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ, MUHTEMEL KAZALARIN ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA KONTROLLÜ ŞEKİLDE SEYRETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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