Kilis'te yağmur sürücüleri temkinli sürüşe yönlendirdi

yağışın trafikteki etkileri:

Kilis'te görülen kuvvetli yağış, kent içi ulaşıma temkinli yaklaşımı beraberinde getirdi. Yağan yağmur sebebiyle yolların kayganlaşması, özellikle iki tekerlekli araç kullananlar için risk oluşturdu; bu nedenle birçok sürücü hızını düşürdü ve takip mesafesini artırdı.

sürücülerin aldığı önlemler:

Otomobil ve motosiklet sürücüleri, muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla kontrollü şekilde ilerledi. Gözlemlere göre sürücüler ani manevralardan kaçındı, hızlarını azalttı ve daha dikkatli şerit değişimleri yaptı.

ana arterlerde durum:

Kentin ana arterlerinde ise yağışa rağmen ulaşımı aksatan herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı; trafik genel olarak akışını korudu.

KİLİS'TE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE OTOMOBİL VE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ TRAFİKTE KONTROLLÜ ŞEKİLDE İLERLEDİ.