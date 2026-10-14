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Kilis'te yağmur sürücüleri temkinli sürüşe yönlendirdi

Kilis'te kuvvetli yağış, otomobil ve motosiklet sürücülerinin kaygan yollarda hızını düşürüp kontrollü ilerlemesine yol açtı; ana arterlerde aksama olmadı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 22:37

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 22:45

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EDİTÖR: Aslı Han

Kilis'te yağmur sürücüleri temkinli sürüşe yönlendirdi

yağışın trafikteki etkileri:

Kilis'te görülen kuvvetli yağış, kent içi ulaşıma temkinli yaklaşımı beraberinde getirdi. Yağan yağmur sebebiyle yolların kayganlaşması, özellikle iki tekerlekli araç kullananlar için risk oluşturdu; bu nedenle birçok sürücü hızını düşürdü ve takip mesafesini artırdı.

sürücülerin aldığı önlemler:

Otomobil ve motosiklet sürücüleri, muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla kontrollü şekilde ilerledi. Gözlemlere göre sürücüler ani manevralardan kaçındı, hızlarını azalttı ve daha dikkatli şerit değişimleri yaptı.

ana arterlerde durum:

Kentin ana arterlerinde ise yağışa rağmen ulaşımı aksatan herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı; trafik genel olarak akışını korudu.

KİLİS&#039;TE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE OTOMOBİL VE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ TRAFİKTE KONTROLLÜ...

KİLİS'TE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE OTOMOBİL VE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ TRAFİKTE KONTROLLÜ ŞEKİLDE İLERLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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