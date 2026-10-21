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Kilis’te yolda çarpışma: motosikletteki iki kişi hastaneye kaldırıldı

Kilis’te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Ö.K. ile yolcu E.K. yaralandı; sağlık ekipleri müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 16:35

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 16:37

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kilis’te yolda çarpışma: motosikletteki iki kişi hastaneye kaldırıldı

Kilis’te yolda çarpışma: motosikletteki iki kişi hastaneye kaldırıldı

Kilis merkezinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. Olay, şehir merkezindeki ana yollardan biri olan Vali Güner Özmen Bulvarı'nda gerçekleşti.

Kaza yerindeki araçlar ve plakalar:

Kaza sırasında şehir içi trafiğini seyreden 79 ACB 902 plakalı otomobili Ş.A. idare ederken, çarpışmaya karışan motosikleti 79 DN 942 plakalı araçta bulunan Ö.K. kullanıyordu. Çarpışmanın şiddeti iki araçta da hasar oluşturdu.

Yaralılar ve müdahale:

Kazada motosiklet sürücüsü Ö.K. ile yanındaki yolcu E.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların durumuyla ilgili hastaneden henüz ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı ve trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı; yetkililer, kesin nedenin trafik ekiplerinin raporuyla belirleneceğini açıkladı.

KİLİS’TE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MOTOSİKLETTE BULUNAN 2 KİŞİ...

KİLİS’TE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MOTOSİKLETTE BULUNAN 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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