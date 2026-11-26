Kilis'te rögar kapakları seviye uyum çalışması

Kilis Belediye ekipleri, kent genelinde yol seviyesinden yüksek veya alçakta kalan rögar kapaklarının yol seviyesine uygun hale getirilmesi için çalışma yürütüyor. Yapılan düzenlemelerle yolların daha düzgün olmasının yanı sıra trafik güvenliği ve sürüş konforunun artırılması hedefleniyor.

Çalışmanın kapsamı

Kent genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında ekipler, yolda seviye farkı oluşturan rögar kapaklarını tek tek tespit ederek müdahale ediyor. Rögar kapaklarının yol seviyesine uygun hale getirilmesi, hemaraç trafiği hem de yaya güvenliği açısından öncelikli olarak ele alınıyor.

Uygulama yöntemi ve ilerleme

Belediye ekipleri, kapakların etrafındaki kaplama ile uyumu sağlayacak şekilde yükseltme veya alçaltma işlemleri gerçekleştiriyor. Bu uygulamalar, bozuk yüzeylerin yol açabileceği hasar ve kazaları en aza indirmeyi amaçlıyor.

Yetkililer, çalışmaların şehir genelinde belirlenen noktalarda programlı şekilde devam ettiğini ve önceliğin kamu güvenliği ile yol konforu olduğunu bildirdi.

Kilis’te rögar kapakları yol seviyesine uygun hale getiriliyor