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Kilis'te zor durumda olanlardan faydalanan dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Kilis'te yürütülen operasyonda, kişilerin zor durumlarından faydalanıp menfaat temin ettikleri iddia edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 16:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kilis'te zor durumda olanlardan faydalanan dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Operasyonun detayları:

Kilis'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla işlem yaptı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin kişilerin içinde bulunduğu zor şartlardan yararlanarak, irtibatlı oldukları kamu görevlileri nezdinde hatırı sayılır bahisle ve belirli bir işin görüleceği vaadiyle başkalarından menfaat temin ettikleri tespit edildi.

Soruşturmanın yönü:

Çalışmalar sonucunda toplam 5 şüpheli belirlendi ve düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındılar. Emniyetteki işlemler adli mercilere aktarılmak üzere devam etti.

Adli süreç ve sonuç:

Gözaltına alınan şüphelilerden ifadeleri alınan 2 kişi serbest bırakılırken, 3 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

KİLİS&#039;TE &#039;NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK&#039; SUÇUNA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA YAKALANAN 5 ŞÜPHELİDEN...

KİLİS'TE 'NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK' SUÇUNA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA YAKALANAN 5 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANARAK CEZA İNFAZ KURUMUNA TESLİM EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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