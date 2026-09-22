Kilitli dükkân şüphesi boş çıktı: polisi harekete geçiren ihbarın nedeni sanayi oldu

Kilitli dükkân ihbarı polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi:

Olay, dün 18:00 sıralarında İstiklal Mahallesi Reşadiye Esnafı Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerindeki müşteriler ve komşular, dükkânın kapısının içeriden kilitli olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar sonrası müdahale ve itfaiye çağrısı:

Olay yerine gelen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) kapıyı açamayınca camdan içeri bakmaya çalıştı. İçerinin net şekilde görünmemesi ve kapının açılmaması nedeniyle dükkâna müdahale edebilmek amacıyla itfaiye ekipleri talep edildi.

Sanayide olduğu ortaya çıktı:

İtfaiye çağrısının yapıldığı sırada, esnafı tanıyan bir vatandaşın araması üzerine dükkân sahibi M.Y. ile iletişim kuruldu. Yapılan görüşmede M.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve o esnada sanayide işlerini hallettiği tespit edildi. Telefonda polislere 'Yaşıyorum' diyerek tepki gösteren esnafın iyi olduğunu belirtmesi üzerine itfaiye çağrısı iptal edildi.

ESKİŞEHİR'DE DÜKKANININ İÇERİDEN KİLİTLİ OLMASI VE TELEFONLARA CEVAP VERMEMESİ NEDENİYLE ÖLDÜĞÜ YA DA BAYILDIĞI SANILAN ESNAF, EKİPLERİ ALARMA GEÇİRDİ. İÇERİYİ AÇMAK İÇİN İTFAİYE ÇAĞRILDIĞI ESNADA SANAYİDE OLDUĞU ANLAŞILAN ESNAF, TELEFONDA POLİSLERE "YAŞIYORUM" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ.