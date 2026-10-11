Kilolardan ringe: Mert Can Akarsu büyüklerde dünya şampiyonu olmayı hedefliyor

Konya'dan İtalya'ya başarı öyküsü

Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcusu Mert Can Akarsu, İtalya'da düzenlenen Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi 86 kg Full Contact kategorisinde temsil ederek altın madalya kazandı. 18 yaşındaki sporcu, kilo verme amacıyla başladığı kick boksta gençler düzeyinde elde ettiği zaferle ülkeyi gururlandırdı.

spora başlangıç ve kariyer gelişimi:

Yaklaşık 8 yıldır kick boksla ilgilenen Akarsu, gençlik döneminde 2 Türkiye ikinciliği, 3 Türkiye şampiyonluğu ve 1 Dünya Kupası ikinciliği elde etti. Spora küçük yaşlarda, kilo problemi nedeniyle başladığını; başlangıçta büyük başarılar beklemediğini ancak kararlılık ve sıkı çalışma sayesinde bugünlere geldiğini belirtti. Antrenman, diyet ve fizyoterapi desteğiyle hazırlık sürecini tamamlayan sporcu, elde edilen şampiyonluğun arkasında yoğun bir emeğin bulunduğunu vurguladı.

hazırlık süreci ve kulüp desteği:

Selçuklu Belediyespor ve Milli Takım Kick Boks antrenörü Mevlüt Aker turnuva sürecini detaylandırdı. Antrenör Aker; Akarsu'nun Gençler Kategorisi'ndeki son yılında 86 kilogramda Türkiye şampiyonu olarak milli takıma katıldığını, 18-27 Eylül tarihlerinde İtalya'da gerçekleştirilen Gençler Dünya Şampiyonası'nda rakiplerini eleyerek finalde Yunan rakibini mağlup ettiğini aktardı. Hazırlık döneminde sporcunun yaklaşık 8-9 kilogram verdiği, yoğun antrenmanlar sırasında bazı sakatlıklar yaşandığı ancak planlı bir programla bu dönemin başarıyla atlatıldığı belirtildi.

Antrenör Aker, kulübün ve yöneticilerin sunduğu imkanların sonuçlara doğrudan katkı sağladığını ifade ederek Selçuklu Belediyespor, kulüp müdürü, kulüp başkanı ve özellikle Ahmet Pekyatırmacı'ya teşekkür etti. Kulübün sağladığı üst düzey çalışma merkezleri, diyetisyen ve fizyoterapist desteği ile sporcunun performansının artırıldığı vurgulandı.

gelecek hedefleri ve sporcu mesajı:

Akarsu'nun kısa vadeli hedefi, 2027 yılına kadar büyükler kategorisine geçmek ve sıklet değişikliğiyle birlikte büyükler düzeyinde dünya şampiyonluğu, Türkiye şampiyonluğu ve Dünya Kupası şampiyonluğu elde etmek. Genç sporcu, yaşın spora başlamak için engel olmadığını, kick boksun dışarıdan göründüğü kadar yalnızca sertlik barındırmadığını; kardeşlik ve centilmenlik değerleri taşıdığını vurgulayarak gençleri spora teşvik etti.

Selçuklu Belediyespor ve milli takım ekibi, hazırlık programını ve destek mekanizmalarını sürdüreceklerini; hedeflerinin büyüklerde de aynı başarıyı tekrarlamak ve Akarsu'yu dünya şampiyonu yapmak olduğunu belirtti. Elde edilen gençler şampiyonluğu, hem sporcu hem de kulüp için yeni bir başlangıcın işareti olarak değerlendiriliyor.

KİLO VERMEK İÇİN BAŞLADIĞI KİCK BOKSTA GENÇLER DÜNYA ŞAMPİYONU OLAN MERT CAN AKARSU, BÜYÜKLER KATEGORİSİNE GEÇEREK DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAYI HEDEFLİYOR.