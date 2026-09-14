Kilyos Spor geleceğe kurumsal adımlarla hazırlanıyor

Kilyos Spor yeni yapılanma ile sahada ve kulüpte dönüşüm hedefliyor

İstanbul’un köklü kulüplerinden Kilyos Spor, kulüp yönetiminde başlattığı yeni dönem yapılanmasıyla hem saha içi hem de saha dışı alanda kapsamlı bir program uyguluyor. 1989 yılında kurulan kulüp, uzun vadeli planlarla geleceğe hazırlanıyor.

yönetim ve sportif hedefler:

Mayıs 2026'da göreve başlayan yeni yönetim, A takım yapılanması, sponsorluklar, kurumsal iletişim ve mali sürdürülebilirlik alanlarında öncelikli adımlar atıyor. Kulüp, 2026-2027 sezonunda Süper Amatör Lig'de mücadele edecek ve sezonu şampiyon olarak tamamlayıp Bölgesel Amatör Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

altyapı ve tesisleşme:

Yeni dönemin en önemli başlıklarından biri altyapı oluşturmak. Kilyos ve çevresindeki çocukların erken yaşta sporla buluşturulması, yeteneklerin keşfi ve A takıma kadar uzanan sürdürülebilir bir oyuncu sistemi kurulması amaçlanıyor. Aynı zamanda tesisleşme çalışmalarıyla altyapı ve A takım için gerekli fiziksel imkanların güçlendirilmesi planlanıyor.

Yönetim, saha içi başarıyı kalıcı kılmak için kurumsal yönetim, iletişim ve mali disipline de önem veriyor; bu adımlar kulübün hem sportif hem de idari açıdan sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını hedefliyor.

İSTANBUL’UN KÖKLÜ KULÜPLERİNDEN KİLYOS SPOR, YENİ DÖNEM YAPILANMASI KAPSAMINDA ALTYAPIDAN TESİSLEŞMEYE, KURUMSAL YÖNETİMDEN SPORTİF BAŞARIYA KADAR BİRÇOK ALANDA ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYOR.