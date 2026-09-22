Dolar 48,8149 +0,01%
Euro 55,8454 -0,20%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.850,27 -0,44%
EUR/USD 1,1438 -0,27%
Brent Petrol 100,39 +0,05%
--°

Kimliği belirsiz yabancı kadınlardan ücret aldığı iddia edilen doktor ve iki kişi tutuklandı

Doktor Y.S.'nin, kimliği belirsiz yabancı uyruklu kadınlardan para aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 9 kişi gözaltına alındı; 3 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:29

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 10:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kimliği belirsiz yabancı kadınlardan ücret aldığı iddia edilen doktor ve iki kişi tutuklandı

Nevşehir Devlet Hastanesi'ndeki iddia adli soruşturma başlattı

Nevşehir Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran kimliği bulunmayan bir yabancı uyruklu kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, görevi başında olduğu belirtilen bir doktorun ücret talep ettiği iddiası üzerine çalışma açıldı.

Soruşturmanın kapsamı:

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Takiplerde doktor Y.S. hakkında, kimliği bulunmayan yabancı uyruklu kadınlardan muayene için 2 bin 500 TL aldığı, randevu alamayan bazı kadınlardan ise muayene işlemleri için 300–1.000 TL arasında değişen meblağlar talep ettiği iddiaları kayda geçtiği belirtildi.

Soruşturmada ayrıca şüphelinin, para karşılığında doğum ve genital bölgeye estetik ameliyat gibi işlemler gerçekleştirdiği yönünde tespitler yapıldığı aktarıldı.

Gözaltılar ve adli işlem sonucu:

Operasyon kapsamında toplam 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında doktor Y.S., doktorun aracılığı yaptığı öne sürülen yabancı uyruklu C.M. ile genital bölge estetiği yaptırdığı belirlenen Ö.K. de bulunuyordu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S., C.M. ve Ö.K. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Diğer şüphelilerden 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 kişi savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturmanın ve soruşturma kapsamında yürütülen adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ

NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tavşanlı'da iki gündür kayıp gece bekçisi ormanda ölü bulundu
images

Emin Olcay savcılardan açıklama bekliyor: yiğitlerin kanı yerde kalmasın
images

Edirne'de sağanak günlük hayatı etkiledi
images

Düzce'de yasa dışı bahis ağına büyük operasyon

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tavşanlı'da iki gündür kayıp gece bekçisi ormanda ölü bulundu

Emin Olcay savcılardan açıklama bekliyor: yiğitlerin kanı yerde kalmasın

Edirne'de sağanak günlük hayatı etkiledi

Düzce'de yasa dışı bahis ağına büyük operasyon

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği