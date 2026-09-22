Kimliği belirsiz yabancı kadınlardan ücret aldığı iddia edilen doktor ve iki kişi tutuklandı

Nevşehir Devlet Hastanesi'ndeki iddia adli soruşturma başlattı

Nevşehir Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran kimliği bulunmayan bir yabancı uyruklu kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, görevi başında olduğu belirtilen bir doktorun ücret talep ettiği iddiası üzerine çalışma açıldı.

Soruşturmanın kapsamı:

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Takiplerde doktor Y.S. hakkında, kimliği bulunmayan yabancı uyruklu kadınlardan muayene için 2 bin 500 TL aldığı, randevu alamayan bazı kadınlardan ise muayene işlemleri için 300–1.000 TL arasında değişen meblağlar talep ettiği iddiaları kayda geçtiği belirtildi.

Soruşturmada ayrıca şüphelinin, para karşılığında doğum ve genital bölgeye estetik ameliyat gibi işlemler gerçekleştirdiği yönünde tespitler yapıldığı aktarıldı.

Gözaltılar ve adli işlem sonucu:

Operasyon kapsamında toplam 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında doktor Y.S., doktorun aracılığı yaptığı öne sürülen yabancı uyruklu C.M. ile genital bölge estetiği yaptırdığı belirlenen Ö.K. de bulunuyordu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S., C.M. ve Ö.K. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Diğer şüphelilerden 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 kişi savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturmanın ve soruşturma kapsamında yürütülen adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ