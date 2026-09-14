Kimlik tespiti için haftalar gerekebilir: MV June Aster yangını

Feribot kazası ve can kaybı:

Filipinler'de, başkent Manila'dan 9 Eylül tarihinde hareket eden MV June Aster adlı feribotta çıkan yangın, Palawan eyaletindeki turistik merkez Coron'a yaklaşılırken büyük bir can kaybına yol açtı. Gemi, taşımakta olduğu 117 yolcu ve 17 mürettebattan oluşan kadrosuyla seferdeydi.

Yetkililer, yangında şu ana kadar 76 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin kurtarıldığını ve 13 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Olay gece saatlerinde gerçekleşti ve arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kimlik tespiti süreci:

Filipinler Ulusal Polisi'nden adli tıp uzmanı Richard Allan Mangalip, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesinin "haftalar veya aylar" alabileceğini söyledi. Mangalip, cenazelerin durumuna ilişkin olarak "Büyük bir kısım zaten yanmış halde" ifadelerini kullandı ve bu nedenle tespit çalışmalarının karmaşık ve zaman alıcı olabileceğini vurguladı.

Adli tıp ekipleri, cenazelerden kimlik tespitine yardımcı olabilecek delilleri toplamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer ayrıca, hayatını kaybedenlerin ailelerinden kişisel eşyalar veya DNA örnekleriyle sürece katkıda bulunmalarını talep ediyor; bu materyaller eşleştirme ve doğrulamada kritik öneme sahip olacak.

Arama-kurtarma ve soruşturma:

Arama-kurtarma ekipleri, kayıp olarak bildirilen kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer hem kurtarma hem de adli inceleme süreçlerinde titiz davranıldığını, ancak hasarın boyutu nedeniyle işlemlerin uzayabileceğini belirtiyor. Resmi kurumlar, mağdur yakınlarına bilgi sağlamaya ve gerekli destek ve koordinasyonu sürdürmeye devam ediyor.

Olayla ilgili olarak yapılacak adli değerlendirmeler ve ailelerin sağladığı örneklerin analizi, kimlik tespitiyle ilgili daha net sonuçların ne zaman alınacağını belirleyecek.

FİLİPİNLİ YETKİLİLER, GEÇTİĞİMİZ HAFTA FERİBOTTA ÇIKAN YANGINDA HAYATINI KAYBEDEN 76 KİŞİNİN KİMLİKLERİNİN BELİRLENMESİNİN HAFTALAR VEYA AYLAR SÜREBİLECEĞİNİ AÇIKLADI.