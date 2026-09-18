Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Kimlikleri belirlenen 15 şehit Atlılar Şehitliği'nde devlet töreniyle defnedildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kimlikleri belirlenen 15 Kıbrıslı Türk şehidin 52 yıl sonra Atlılar Şehitliği'ndeki devlet törenine katıldı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 20:27

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Kimlikleri belirlenen 15 şehit Atlılar Şehitliği'nde devlet töreniyle defnedildi

Törenin yapılışı ve katılımcılar:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri başta olmak üzere devlet yetkilileri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş, Atlılar Şehitliğinde düzenlenen törene katıldı. Törende 15 Kıbrıslı Türk şehit için cenaze namazı kılındı ve duaların ardından naaşlar toprağa verildi.

Kayıp Şahıslar Komitesi'nin çalışmaları:

Törene konu olan mezarlar, Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucu tespit edildi. Komite, 24 Temmuz 2023 ile 23 Nisan 2024 tarihleri arasında Atlılar Şehitliği'nde yürüttüğü kazılarda ulaşılan kalıntılar üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda 15 şehidin kimliğini belirledi. Kimlik tespit süreci, adli ve antropolojik yöntemlerin bir arada kullanıldığı çalışmalarla tamamlandı.

Kimlikler, yaşlar ve tarihsel bağlam:

KŞK tarafından kimlikleri belirlenen şehitler; Tülay Süleyman, Hasan Süleyman, Kemal Süleyman, Okan Süleyman, Gürhan Ali Çerkez, Ayşe Hasan, Narin Hasan, Kıymet Hasan, Betül Arnavut, Mualla Ali Osman, Gülden Ali Osman, Özlem Ali Osman, Seldem Ali Osman, Fatma Tahir ve Emine Tahir olarak açıklandı. Defnedilenler arasında 40 günlük Seldem Ali Osman ve 16 aylık Betül Arnavut ile ayrıca 2, 3, 4, 6, 10 ve 12 yaşlarında çocuklar da bulunuyor.

Olayların tarihsel arka planında, 14 Ağustos 1974 tarihinde Muratağa, Atlılar ve Sandallar köylerinde Rum terör örgütü EOKA tarafından gerçekleştirilen saldırılarda toplam 126 Kıbrıslı Türkin şehit olduğu kayıtlarda yer alıyor. Bu tören, kimlikleri yeni tespit edilen şehitlerin aileleri için hem yas hem de bir kapının kapanması niteliğinde değerlendirildi.

Anma ve toplumsal yansıma:

Tören sırasında konuşmalar yerine duaların ve tören düzeninin ön planda olduğu gözlendi; şehit yakınları ve katılımcılar, vefat edenlerin anısına saygı duruşunda bulundu. Yapılan tören, kayıp kişilerin bulunması ve kimliklendirilmesinin geride kalan aileler üzerindeki duygusal önemini bir kez daha ortaya koydu.

Devlet töreni, hem resmi temsilcilerin katılımı hem de yerel toplumun yoğun ilgisiyle tamamlandı; defin işlemleriyle birlikte bu sürecin yarattığı kapanış hissi, törene katılan yakınların ve yetkililerin ortak duygusu oldu.

KKTC’de 1974’te Muratağa, Atlılar ve Sandallar’da yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden ve Kayıp...

KKTC’de 1974’te Muratağa, Atlılar ve Sandallar’da yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmaları sonucu kimlikleri tespit edilen 15 Kıbrıslı Türk şehit, 52 yıl sonra Atlılar Şehitliği’nde düzenlenen devlet töreniyle toprağa verildi.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yeni nesille buluşma: Bakan Yumaklı gençlerin taleplerini dinledi
images

Yeni Muratağa, Atlılar ve Sandallar müzesi açıldı, şehitlerin mirası yaşatılacak
images

Müze açılışında Yılmaz: Kıbrıs Türkü’nün yakın tarihi isimleriyle anılmalı
images

Ukrayna öncülüğünde Karpatlar Sekizlisi kuruldu: bölgesel iş birliğinde yeni dön...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli İdman Yurdu 1959'da istifa çağrısı yönetim üzerinde etkili oldu

Çavuşoğlu'ndan gaziler için minnet ve birlik çağrısı

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü