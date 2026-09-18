Kimlikleri belirlenen 15 şehit Atlılar Şehitliği'nde devlet töreniyle defnedildi

Törenin yapılışı ve katılımcılar:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri başta olmak üzere devlet yetkilileri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş, Atlılar Şehitliğinde düzenlenen törene katıldı. Törende 15 Kıbrıslı Türk şehit için cenaze namazı kılındı ve duaların ardından naaşlar toprağa verildi.

Kayıp Şahıslar Komitesi'nin çalışmaları:

Törene konu olan mezarlar, Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucu tespit edildi. Komite, 24 Temmuz 2023 ile 23 Nisan 2024 tarihleri arasında Atlılar Şehitliği'nde yürüttüğü kazılarda ulaşılan kalıntılar üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda 15 şehidin kimliğini belirledi. Kimlik tespit süreci, adli ve antropolojik yöntemlerin bir arada kullanıldığı çalışmalarla tamamlandı.

Kimlikler, yaşlar ve tarihsel bağlam:

KŞK tarafından kimlikleri belirlenen şehitler; Tülay Süleyman, Hasan Süleyman, Kemal Süleyman, Okan Süleyman, Gürhan Ali Çerkez, Ayşe Hasan, Narin Hasan, Kıymet Hasan, Betül Arnavut, Mualla Ali Osman, Gülden Ali Osman, Özlem Ali Osman, Seldem Ali Osman, Fatma Tahir ve Emine Tahir olarak açıklandı. Defnedilenler arasında 40 günlük Seldem Ali Osman ve 16 aylık Betül Arnavut ile ayrıca 2, 3, 4, 6, 10 ve 12 yaşlarında çocuklar da bulunuyor.

Olayların tarihsel arka planında, 14 Ağustos 1974 tarihinde Muratağa, Atlılar ve Sandallar köylerinde Rum terör örgütü EOKA tarafından gerçekleştirilen saldırılarda toplam 126 Kıbrıslı Türkin şehit olduğu kayıtlarda yer alıyor. Bu tören, kimlikleri yeni tespit edilen şehitlerin aileleri için hem yas hem de bir kapının kapanması niteliğinde değerlendirildi.

Anma ve toplumsal yansıma:

Tören sırasında konuşmalar yerine duaların ve tören düzeninin ön planda olduğu gözlendi; şehit yakınları ve katılımcılar, vefat edenlerin anısına saygı duruşunda bulundu. Yapılan tören, kayıp kişilerin bulunması ve kimliklendirilmesinin geride kalan aileler üzerindeki duygusal önemini bir kez daha ortaya koydu.

Devlet töreni, hem resmi temsilcilerin katılımı hem de yerel toplumun yoğun ilgisiyle tamamlandı; defin işlemleriyle birlikte bu sürecin yarattığı kapanış hissi, törene katılan yakınların ve yetkililerin ortak duygusu oldu.

KKTC’de 1974’te Muratağa, Atlılar ve Sandallar’da yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmaları sonucu kimlikleri tespit edilen 15 Kıbrıslı Türk şehit, 52 yıl sonra Atlılar Şehitliği’nde düzenlenen devlet töreniyle toprağa verildi.