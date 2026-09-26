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Kınalıada'da araç arızalarına karşı hızlı iş birliği

Adalar Belediyesi, atölyede hizmete uygun araç bulunmayınca Ümraniye Belediyesi ile ortak çözüm üretti; Kınalıada'ya çöp kamyonu sevk edildi, arızalar bakımda.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 13:47

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EDİTÖR: Aslı Han

Kınalıada'da araç arızalarına karşı hızlı iş birliği

Adalar'da temizlik hizmetlerinde acil müdahale:

Adalar Belediye Başkan Vekili Kemal Türkyılmaz göreve başlamasının ardından belediyenin hizmet araçlarıyla ilgili incelemeler yaptı. Yapılan tespitlerde Adalar Atölyesinde hizmet verebilecek durumda araç bulunmadığı belirlendi. Temizlik hizmetlerinin aksamaması için hızla çözüm arandı.

Ümraniye ile kurulan iş birliği:

Adalar Belediyesi, ihtiyaçları karşılamak üzere Ümraniye Belediyesi ile iş birliği kurdu. Bu çerçevede Ümraniye Belediyesi tarafından tahsis edilen çöp kamyonu Kınalıada'ya sevk edilerek hemen hizmet vermeye başladı. Böylece ada sakinlerinin günlük yaşamını etkileyen çöp toplama kesintiye uğramadı.

Arızalı araçların bakımı ve geri dönüş planı:

Adalar Belediyesi bünyesindeki arızalı araçlar, bakım ve onarımlarının yapılması amacıyla Ümraniye Belediyesi'nin atölyesine gönderildi. Araçların gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından, planlamaya göre yaklaşık bir hafta içinde yeniden Adalar'a getirilerek hizmete alınması hedefleniyor.

Kemal Türkyılmaz, sahada tespit ettikleri ihtiyaçları ertelemeden çözeceklerini belirterek, "Hemşehrilerimizin günlük hayatını etkileyen hiçbir konuyu bekletmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Adalar Belediyesi ayrıca sağlanan destek için İsmet Yıldırım ve Ümraniye Belediyesi'ne teşekkür etti.

KINALIADA’YA ÇÖP KAMYONU SEVK EDİLDİ, ARIZALI ARAÇLAR BAKIMA ALINDI.

KINALIADA’YA ÇÖP KAMYONU SEVK EDİLDİ, ARIZALI ARAÇLAR BAKIMA ALINDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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